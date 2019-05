von Niklas Trautwein

Bad Dürrheim – Mit anderen renommierten deutschen Museen hat die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) im Rahmen von „Museum4punkt0“ den Auftrag erhalten, im Narrenschopf in Bad Dürrheim das Eintauchen in Bräuche der schwäbisch-alemannischen Fastnacht mit Virtual-Reality-Brillen und einer 360-Grad-Kuppelprojektion zu ermöglichen. Damit soll die Fastnacht als Kulturgut ganzjährig in bisher nicht gekannter Weise erlebbar gemacht werden.

Zwar gab der Verein Fastnachtsmuseum Narrenschopf die Führung des Museums vor zwei Jahren an die VSAN ab, doch unterstützt der Verein das Museum weiterhin. So zum Beispiel auch mit der Aktion „Sitzen und flitzen“, mit der er sich beim großen Vereinswettbewerb bewirbt. Dabei soll es sich um ein Projekt für Alt und Jung handeln. In den meisten Ausstellungshäuser sind sie längst Bestandteil des musealen Alltags: Klappbare Hocker auf denen sich Oma und Opa bei einem längeren Rundgang hinsetzen und kurz entspannen können, während die Enkelkinder fröhlich durch die Räume flitzen.

Der Zugang und die Partizipationsmöglichkeiten für Seniorinnen und Senioren oder gehbehinderte Menschen werden solche portablen Sitzgelegenheiten wesentlich erhöht. „Der Gang ins Museum fällt buchstäblich leichter“, so Saray Paredes Zavala, wissenschaftliche Leiterin des Narrenschopfes. Das Fastnachtsmuseum Narrenschopf mit seinen drei Kuppeln sei sehr stolz über seine barrierefreie Architektur, die auch Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern einen einfachen Zugang zu den Ausstellungsräumen ermöglicht. Dieses Konzept eines offenen und zugänglichen Museums für alle soll nun ausgebaut werden.

Geplant ist die Anschaffung von 30 Klapphockern, die von älteren oder gehbehinderten Gästen bei Bedarf kostenfrei entliehen werden können. „Leider ist so ein Vorhaben mit hausinternen Mitteln kaum zu bewerkstelligen“, so die Museumsleiterin. Die Hocker müssten schließlich für den sicheren und optimalen Einsatz robust, stabil und hoch gebaut sein. Man liebäugelt im Narrenschopf mit dem „Stockholm II Museumshocker“, der einen guten Rief genieße. Jedoch kostet ein einzelnes Exemplar 115 Euro, weshalb der Narrenschopf beim Vereinswettbewerb teilnimmt. In den letzten eineinhalb Jahren hat das Narrenmuseum sein Angebot Im Narrenschopf stark ausgebaut. Ziel ist es jedoch, den Narrenschopf für die ganze Familie, einschließlich gehandicapter oder älterer Besucher, attraktiver zu gestalten, so die Verantwortlichen.