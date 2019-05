von Niklas Trautwein

Seit mittlerweile 63 Jahren gibt es die Modellfluggruppe Villingen-Schwenningen (MFGVS) bereits. Vor etwas weniger als drei Jahren traf man sich anlässlich des 60-jährigen Bestehens zum großen Freundschaftsfliegen gemeinsam mit vielen Gastpiloten auf dem Vereinsgelände am Zollhäusleweg, um das ganze Spektrum des Modellfliegens zu präsentieren. Ob mit einem 3D-Kunstflug in Perfektion, Jets, 3D-Helikopter, Starfighter, Doppeldecker oder Scale-Segler, an diesem Tag wurde richtig was geboten. Alle Modelle benötigen einen Antrieb, um die Schwerkraft überwinden und fliegen zu können.

Die Vielfalt der Modelle ist jedoch unglaublich groß. Vom Fliegengewicht mit wenigen hundert Gramm Abfluggewicht und kleinem Elektromotor an Bord bis hin zum Großmodell knapp unter 25 Kilogramm und Motoren mit über zehn Pferdestärken findet sich alles in jeder Couleur auf dem Modellflugplatz der MFGVS. Doch wie in der Autoindustrie ist man auch in der Modellflugbranche auf der Suche nach alternativen Antriebsmethoden. Ein bekanntes Problem der Elektromobilität besteht in der Verfügbarkeit von entsprechenden Ladestellen, der geringen Akkulaufzeit und dessen Ladung. Um den Elektroflug zu fördern, möchte die Modellfluggruppe VS die mobile Stromversorgung ausbauen. Mit dieser Aktion nimmt sie am großen Vereinswettbewerb teil.

Der Elektroantrieb löst den Verbrennungsmotor im Modelflug seit einigen Jahren nach und nach ab. „Der Testbetrieb mit einer kleinen Solaranlage am Vereinsgelände hat die Akzeptanz bei den Mitgliedern gezeigt und direkt den Umstieg auf den Elektroantrieb gefördert“, so Rüdiger Götz, erster Vorstand des Modellflugvereins. Die Testanlage sei aber zu klein, um den steigenden Bedarf zu decken und weitere Impulse für den Umstieg zu geben. Im Außenbereich verfügten die Modellflieger über keinen festen Stromanschluss. Von der Bereitstellung von mehr Strom am Vereinsgelände profitierten der Verein, dessen Jugend sowie die Umwelt. Der Verein entwickle sich in Sachen Zukunftsplanung und Attraktivität, Jugendliche würden durch diese Technik von eigenen Ausgaben finanziell entlastet und die Modelflugzeuge stoßen keine Abgase mehr aus.

Die Umsetzung des Projektes werde über die Lebensdauer der Solaranlage hinaus einen positiven und nachhaltigen Nachklang haben, da der Ausbau eine Signalwirkung sowohl auf die Mitglieder als auch nach außen habe. „Wir wollen mit der Entwicklung der Zeit mithalten.