von Jochen Schwillo

In dem alten Baumbestand und dem großen Laubwerk hinter dem Vereinsheim der Modelleisenbahnfreunde am oberen Neckar an der Erzbergerstraße 35 in Schwenningen hatte in den vergangenen Jahren so manche Vogelart, Insekten oder Kleintiere, einen langfristigen Lebensraum gefunden. Doch wegen Sicherungsmaßnahmen für den Bahnverkehr hat die Deutsche Bahn Ende vergangenen Jahres in diesem Bereich massive Baumfällarbeiten vorgenommen, berichtet Jürgen Hauser, Vorsitzender der Modellbahnfreunde.

Einerseits seien diese Arbeiten notwendig gewesen, da die hochgewachsenen Bäume bereits bei einem mittelstarken Wind ein Sicherheitsrisiko darstellten, andererseits bedeutete diese gründliche Rodung für die Tierwelt einen sehr erheblichen Einschnitt.

Schon immer Freunde kleiner Tiere

Die Modelleisenbahner hatten hier in der Vergangenheit bereits mehrere Nistkästen und Insektenhotels installiert, die bei der Fällaktion alle abgebaut werden musten. „Gern gesehene Gäste, wie Eichhörnchenfamilie oder andere brütende Vogelarten haben einen Teil ihres Lebensraumes verloren“, so Jürgen Hauser.

Aber nicht nur die Tiere vermissen das große Laubwerk der jahrzehntealten Bäume als Schattenspender im Sommer und als lärmdämpfendes Element, sondern auch die Anwohner und Vereinsmitglieder haben eine große Begrünung verloren, sagt der Vorsitzende.

Ziel ist es deshalb, recht zügig wieder einen Lebensraum für die Insekten, Vögel und sonstigen Gartenbewohner zu schaffen. Dazu sollen heimische Baum-arten wie beispielsweise der Bergahorn und Sträucher entlang der Bahnlinie gepflanzt werden.

Neue Bäume an der Bahnlinie

In Abstimmung mit der Bahn könnten niedrig wachsende Baumarten gepflanzt werden, die nicht die enorme Höhe wie Eschen oder Tannen erreichen und damit auch in den Folgejahren keine Gefährdung für die Bahnlinie darstellen, betont Jürgen Hauser. Wenn diese Baumsetzlinge eine wahrnehmbare Höhe haben, dann ergibt sich daraus recht schnell eine Investition, die die Möglichkeit der Vereinskasse übersteigt.

Gerne gesehen sind bei der Bahn wie auch bei den Insekten und Vögeln neben einzelnen Bäumen vor allen Dingen Sträucher, die im Herbst und Winter ein ergänzendes Nahrungsangebot bieten, wie beispielsweise Schwarzer Holunder, Schlehen oder Weißdorn. Sie sollen auf dem Gelände des einst als Volkschorsängerheim dienenden Gebäudes in Schwenningen gepflanzt werden und so zur neuen Heimat für die Tierwelt werden.