von Niklas Trautwein

Villingen-Schwenningen – Der VS-Polizeisportverein möchte sein Vereinsheim umbauen, um die Räumlichkeiten zusätzlich für Selbstverteidigungstraining und –kurse zu nutzen. Gegründet wurde der Verein im Jahr 1976. Zunächst wurde Tennis gespielt, Ballsport betrieben und Ski gefahren. 1982 kam eine eigene Schießabteilung dazu. Zuerst war der Verein nur für Polizisten da und eine Betriebssportgruppe. Ab 1980 öffnete sich der Club auch für Außenstehende.

Während reine Polizeisportvereine heute nicht mehr häufig anzutreffen sind, gibt es dagegen immer mehr Sportvereine, die aus historischen Gründen den Beinamen PSV tragen, mit der Polizei jedoch nicht mehr ausschließlich zu tun haben. Heute wird im PSV Villingen-Schwenningen mit Fußball, Eishockey und Fitness auch Breitensport betrieben. Außerdem aber auch die Kampfsportarten Jiu-Jitsu und Bujukai, welche auch im Fokus der Bewerbung des Vereins beim großen Vereinswettbewerb der Sparkasse stehen. In der Summe hat der selbsternannte Verein für jedermann in VS-Villingen 234 Mitglieder.

Initiator des Projektes „Ausbau Vereinsheim“ ist die Abteilung Bujukai, allen voran Michael Waller, Trainer für Mädchen- und Frauen-Selbstverteidigung. Bujukai ist eine Kampfsportart, in der nahezu alle Richtungen und Stile der asiatischen Kampfsportarten trainiert werden. „Das ist unsere Sportart“, erzählt Waller stolz. Man verfolge ausschließlich den Zweck, das Beste aus Budo-Sport aller Stilrichtungen zusammenzufügen, und interessierten Sportlern die Möglichkeit zu geben, sich und andere bestmöglich verteidigen zu können.

„Bu“ steht für das japanische Wort Budo, was so viel heißt wie „Weg des Kriegers“. „Ju“ setzt sich von Jiu-Jitsu, aus dessen Techniken der Großteil des Bujukai besteht, und Judo zusammen. „K“ bedeutet Karate und Kobudo, welches die Perfektion des Waffenkampfes ermögliche und „Ai“ heißt Arnis und Aikido, zwei weitere Waffenkampfsportarten. „Aufgrund der großen Nachfrage für ein Kinder-Training haben wir bei der Stadt angefragt, um zusätzliche Hallentrainingszeiten zu erhalten“, erklärt Waller, der selbst den ersten Dan in Jiu-Jitsu, Bujuka und Tonfa-Jitsu hat. Da dies jedoch nicht realisiert werden könne, haben die Trainer und der Vorstand des PSV-Bujukai beschlossen, das Dachgeschoss des Vereinsheims auszubauen. Deshalb möchten die Verantwortlichen die Möglichkeit nutzen, die finanzielle Situation des Vereins für die Realisierung dieser Aktion durch den Wettbewerb zu verbessern