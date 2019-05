von Niklas Trautwein

Ziel unserer musikalischen Ausbildung der Bläserschule der Stadtharmonie Villingen ist es, neben der Vermittlung der instrumentalpraktischen Kenntnisse die Schülerinnen und Schüler ganz bewusst an das Musizieren in Orchestern heranzuführen. Das Heranführen an klassische Literatur und die sinfonische Blasmusik stehen dabei im Mittelpunkt, jedoch erweitern auch Jazz und Popular-Musik das Unterrichtsspektrum. Entsprechend ihrem Ausbildungsstand absolvieren die Schüler Prüfungen zu den Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold und nehmen am Wettbewerb “Jugend Musiziert” teil. Neben der praktischen Ausbildung auf ihrem Instrument erhalten die Musikschüler in Bläserschule der Villinger Stadtharmonie auch eine mehrstufige Ausbildung in Musiktheorie.

In einer ersten Stufe der Ausbildung vermitteln erfahrene Ausbilder den Schülern die Grundlagen der Rhythmik, schulen die typische Bläseratmung und fördern durch gemeinsames Singen das Melodieverständnis der Zöglinge. Die Bläserschule der Stadtharmonie Villingen bildet Schülerinnen und Schüler an allen Instrumenten des sinfonischen Blasorchesters und des Spielmannszuges aus. Dies sind Querflöte, Oboe, Fagott, Klarinette, Saxophon, Trompeter, Flügelhorn, Waldhorn, Posaune, Tenorhorn, Tuba, Schlagzeug, Trommelflöte und Trommel. Insgesamt 20 Ausbilder, darunter qualifizierte Musiker der Stadtharmonie, Lehrer der Jugendmusikschule und Berufsmusiker, unterrichten derzeit in der Bläserschule. Die zur Ausbildung notwendigen Instrumente stellt die Stadtharmonie gegen eine geringe monatliche Leihgebühr zur Verfügung.

Zwar verfügt der Verein bereits über ein breites Spektrum an Instrumenten, doch besteht bei selteneren Instrumenten nach wie vor Bedarf. Aus diesem Grund soll im Rahmen der Bläserschule der Bläserjugend der Stadtharmonie eine Jugendwerkstatt für seltene Instrumente eingerichtet werden. Das Konzept besteht darin, dass die entsprechenden Instrumente wie zum Beispiel Fagott, Bassklarinette, Englischhorn, Baritonsaxophon oder Bassposaune vom Verein angeschafft werden und für die Ausbildung und das Orchesterspiel zur Verfügung gestellt werden können. Um die Anschaffungskosten zu minimieren, hat sich die Stadtharmonie Villingen beim großen Vereinswettbewerb beworben. Interessierten werden die Leihinstrumente zur Verfügung gestellt, sodass sie oder er ohne hohe Kosten und persönliches finanzielles Risiko solch ein Instrument erlernen und dieses in den Orchestern der Stadtharmonie spielen kann.