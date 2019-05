von Niklas Trautwein

Unterbaldingen – Auch der Angelsportverein Unterbaldingen hat sich für die Finalrunde des Vereinswettbewerbs qualifiziert. Damit ist der Fischerclub vom Niederwiesensee einer von 30 Vereinen und Hilfsorganisationen, die sich mit einem Projekt um finanzielle Förderung bewerben. An eben diesem Niederwiesensee möchten die Verantwortlichen des ASV ihr Projekt umsetzen und sowohl den Naturschutz als auch die Umweltbildung fördern.

Dabei steht vor allem die Jugendabteilung der Angler im Fokus. Derzeit umfasst sie sechs Jungfischer. Durch das Projekt sollen aber auch weitere Jugendliche akquiriert, für den Angelsport begeistert und außerdem informiert werden. Die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege hat sich der Unterbaldinger Angelsportverein auf die Fahnen geschrieben. Aber auch Tier-, vor allem Fischartenschutz, traditionelles Brauchtum, Erziehung und sind im Vereinszweck wiederzufinden. Zuletzt soll der Sport dabei nicht zu kurz kommen.

Die Aktion besteht aus zwei wesentlichen Teilen: der „Fischkinderstube“ und dem „Klassenzimmer am See“. Mit der Fischkinderstube möchten die umweltbewussten Angelsportler in der Natur verloren gegangene Strukturen wiederherstellen. In einer wasserpflanzenreichen Flachwasserzone können Jungfische ohne Räuber wie zum Beispiel dem Kormoran, einem mittelgroßen bis großen Wasservogel, der in Kolonien brütet und mit bis zu 43 Arten weltweit verbreitet ist, geschützt aufwachsen.

Im Winter 1994/1995 fielen erstmals in den Mittelgebirgen Nordrhein-Westfalens Kormoranschwäne in die Gewässer ein und dezimierten die Bachforellen und Äschenbestände. Der ASV fing beispielsweise vor drei Jahren 340 Fische. Damit die Fischbestände sich wieder regenerieren können, ist eine solche Schutzmaßnahme durchaus nötig. Außerdem möchten die Verantwortlichen um Vorstand und Gewässerwart Stefan Müller und Schriftführer Markus Kleinhans mit dem Klassenzimmer am See eine Art Freiluft-Klassenzimmer erschaffen. „An diesem Ort wollen wir Kindern erklären, dass nicht der Storch die Fische bringt“, lacht Müller.

Am Niederwiesensee solle es Gelegenheiten geben, das Gewässer zu erforschen oder einfach nur zu genießen. „Ein Holzpodest soll den See vier Meter überspannen“, erklärt der Vorsitzende. Man stehe in enger Kooperation mit dem Landesfischereiverband. Dadurch und durch die Entstehung eines individuellen Lernortes als Ergänzung zum stationären Unterricht direkt am Gewässer gewährleiste die Nachhaltigkeit des Projektes.