von Niklas Trautwein

Der Malteser Hilfsdienst Schwarzwald-Baar-Heuberg hat es sich zum Ziel gemacht, zu helfen, wo es wirklich Not tut. Als ehrenamtlich geprägte Hilfsorganisation unterstützen seine Helferinnen und Helfer Hilfsbedürftige durch soziale Dienste, Hospizarbeit, Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Flüchtlingshilfe und vieles mehr. Mit seiner Aktion „Ein Bus gegen Einsamkeit“ nimmt der Malteser Hilfsdienst an großen Vereinswettbewerb der Sparkasse teil.

Mit dem Projekt bieten die Malteser Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit am sozialen Leben teilzuhaben, sei es durch begleitete Einkaufstouren, durch ein betreutes Nachmittagsangebot für Menschen mit demenzieller Erkrankung oder durch die Begegnung mit einem Malteser-Besuchshunde-Team.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter holen die Senioren mit einem Kleinbus ab und bringen sie ins Einkaufszentrum oder ins Café Malta, eine Betreuungseinrichtung für Menschen mit Demenz. Mit diesen Bussen fahren auch die Ehrenamtlichen mit ihren Hunden zu den Besuchen in Senioren-, Kinder- und Jugendeinrichtungen, sowie in Privathaushalte und ins Hospiz.

Der Nachmittag im Schwarzwald-Baar-Center sieht neben einem konstant begleiteten Einkauf, Frisör- oder Apothekenbesuch zum Abschluss eine gemütliche Kaffeerunde vor. Danach werden die Senioren mit dem Bus mit ihren Einkäufen bis in ihre Wohnung gebracht.

Aktuell können die Malteser wöchentlich ausschließlich eine Tour à sieben Personen in Villingen und alle zwei Wochen eine Tour in Mönchweiler anbieten. Der Bedarf ist derzeit schon so hoch, dass viele Senioren auf der Warteliste stehen. „Beim Besuchsdienst mit Hund schenken ehrenamtliche Mitarbeiter der Malteser gemeinsam mit ihren Hunden alten, kranken, gebrechlichen, behinderten und sozial ausgegrenzten Menschen Zeit und Freude“, so Dienststellenleiter Bernd Sakschewski.

Um die Menschen besuchen zu können, seien die Mitarbeiter gerade in der ländlichen Region Schwarzwald-Baar auf ein Fahrzeug angewiesen. Aktuell seien 15 Besuchsteams in der Region unterwegs. Ab April 2019 starten die Malteser ihre neuen Café Maltas in Donaueschingen und Bad Dürrheim. Nicht zuletzt zur Entlastung der Angehörigen werden die Menschen mit Demenz unter ehrenamtlicher Begleitung zu dem Nachmittagsangebot des Hilfsdiensts gefahren. Die vorhandenen Kleinbusse sind mit den Fahrten für Angebote voll ausgelastet.

Um die zusätzlichen Fahrten aufnehmen sowie den steigenden Bedarf an Einkaufs- und Besuchshundetouren decken zu können, ist die Anschaffung eines zusätzlichen Fahrzeugs notwendig. „Unser Angebot ist kostenfrei und richtet sich an alle Senioren und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen“, so Sakschweski.