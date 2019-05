von Niklas Trautwein

Villingen-Schwenningen – Der Aufbau eines Insektenhotels erfordert einiges an Arbeitsaufwand. Das Insektenhotel des Vereins für Vogelfreunde und Vogelschutz e. V. Villingen und Umgebung gibt es bereits seit 2012. Prompt zogen viele Solitärinsekten eingezogen. Als solitär bezeichnet man in der Zoologie Lebewesen, die einzeln leben. Bei Insekten stellt die solitäre Lebensweise einen Gegensatz zu staatenbildenden, sozialen sowie zu schwarmbildenden Arten dar.

„Viele Wildbienen gründen keine Völker, sondern leben alleine oder nur eingeschränkt zusammen“, weiß Rudolf Rösch, erster Vorsitzender des Villinger Vogelvereins. Wie man am Bau dieses künstlichen Insektenhabitats sieht, haben sich die Vogelfreunde die Erhaltung der Insektenvielfalt zum Zweck gemacht.

Wer Vögel schützen will, muss auch Insekten schützen. Logisch, sind sie doch das Grundnahrungsmittel von Röschs gefiederten Freunden. Neben dem Schutz der Insekten hat sich der Vogelschutzverein auch die Erhaltung der Bienenzucht sowie die Schaffung von Unterschlupfmöglichkeiten für Eidechsen und Kleingetier auf die Fahnen geschrieben.

Um die Erreichung dieser Ziele Willen möchte der Verein für Vogelfreunde und Vogelschutz nun aus der Streuobstwiese hinter dem Insektenhotel eine Wildblumenwiese machen. Neben dem Anlegen einer Wildblumenwiese soll angrenzend an die Wiese eine Trockenmauer mit einer Länge von circa zehn laufenden Metern entstehen.

Trockenmauerwerke sind wichtige Biotope für zahlreiche Pflanzen und Tiere. In den Fugen findet man besondere Pflanzengesellschaften, die sich an extreme Standortbedingungen angepasst haben. Sie bieten des Weiteren einen wertvollen Lebensraum für verschiedene wärmeliebende Tierarten, beispielsweise für Eidechsen, Erdkröten, Wildbienen und Laufkäfer.

Das große Vorhaben ist nach Angaben von Rösch so geplant: Die Blumenwiese und die Mauer sollen mit einheimischen Wildblumen und Pflanzen versehen werden. Um Zuchtbienen zu halten, sollen außerdem Bienenstöcke aufgestellt werden, die den Bienen als Unterkunft und der Obstbäumen zur Bestäubung dienen. Die Wiese hat ein Größe von insgesamt 600 Quadratmetern.

Das nachhaltige Fortbestehen der Blumenwiese wird dadurch gewährleistet, dass sie auf Dauer angelegt wird, da auch mehrjähriger Blumensamen angesät und bei Bedarf nachgesät wird. Bei handelsüblichen Blumensaaten ist nach einem Jahreswechsel oft eine teils deutlich reduzierte Blüte festzustellen.