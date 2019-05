von Niklas Trautwein

Villingen-Schwenningen – Seit Oktober 2008 treffen sich die Wald-Kids jeden Freitagnachmittag. Dort sind alle Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse, die gerne in der Natur unterwegs sind, willkommen. Die Wald-Teens sind ein naturpädagogisches, erlebnisorientiertes Freizeitangebot für Jugendliche ab der fünften Klasse des Vereins Wald-Kids. Die Gruppe bietet Platz für zehn Jugendliche und trifft sich zweimal im Monat am südlichen Rand Villingens im Naturschutzgebiet am Walkebuck. Dort stellt ihnen das Forstamt Villingen-Schwenningen mehrere Hektar Wald- und Wiesenfläche zur Verfügung. Ein selbstausgebauter Zirkuswagen bietet ihnen bei widrigen Wetterbedingungen oder für gemütliche Spieleabende eine Rückzugsmöglichkeit, Wärme und Schutz.

Seit 2015 gibt es die Wald-Teens. „Viele der Jugendlichen kommen bereits seit der ersten Klasse zu uns in den Wald“, so Jutta Klausner und Sabine Nuspl, pädagogische Fachkräfte, die das Team der Wald-Kids bilden. Dass Jugendliche sich sehr wohl für die Natur und damit einhergehende Umweltthemen interessierten, werde in der Gruppe der Wald-Teens sehr schnell deutlich. Bildungsangebote, die auch Jugendliche für Aktivitäten in der Natur begeistern, benötigten jedoch mehr als nur das gemütliche Beisammensitzen unter Bäumen. Teenager suchten nach Herausforderungen, wollten ihr körperlichen Grenzen erfahren und knifflige Aufgaben bestehen. Sie wollten sich als handelnd und gestaltend erleben, mitbestimmt und selbst aktiv sein. Die Erlebnispädagogik biete hier hervorragende Anknüpfungspunkte, um für Jugendliche eine Verbindung zwischen Natur und erlebnisintensiven Erfahrung zu schaffen. „Bisher konnten wir für geplante Aktionen wie zum Beispiel gesichertes Baumklettern oder Bogenschießen leider nur auf geliehene Materialien zurückgreifen“, so die Verantwortlichen. Dies bedeute jedoch wenig Spontanität in der Programmgestaltung, erhöhter Organisationsaufwand und seltene Gelegenheiten, die Materialien zu nutzen.

Daher wünschen sich die Wald-Teens eine Grundausstattung an Materialien wie beispielweise Pfeil und Bogen, GPS-Geräte, Seile, Kooperationsspielmaterial und bewerben sich beim Vereinswettbewerb. Dadurch soll soziales Lernen durch Gruppenprozesse, die Förderung der Kooperation und Kommunikation sowie Naturverbundenheit und Umweltbewusstsein angestrebt werden. Die Nachhaltigkeit des Projekts soll durch den Ansatz der Persönlichkeitsbildung, soziales und ökologisches Lernen miteinander zu verbinden, gewährleistet werden.