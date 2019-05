von Niklas Trautwein

Villingen-Schwenningen – Beim großen Vereinswettbewerb warten über 100 000 Euro auf die Vereine und dieses Mal auch auf die Hilfsorganisationen. Die Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar hilft kranken Menschen und deren Angehörigen mit ihrer Arbeit zwar ohne Zweifel im selben Maß wie eine Hilfsorganisation, doch ist sie als eingetragener Verein ohnehin auch von den bisherigen Teilnahmebedingungen des Vereinswettbewerbs umfasst.

Die Hospizidee geht davon aus, dass das Sterben ein grundlegender Bestandteil des Lebens ist und diese Zeitspanne weder verkürzt noch verlängert werden soll. Daher sei es wichtig, Menschen in ihrer letzten Lebensphase nicht allein zu lassen, sondern ihnen Unterstützung und Begleitung anzubieten, so dass ein würdevolles Sterben in vertrauter Umgebung, mit menschlicher Zuwendung, Achtsamkeit und Respekt möglich ist.

Im Mittelpunkt aller Bemühung stehen die Bedürfnisse und Wünsche sowohl des sterbenden Menschen als auch seiner Angehörigen, die ebenfalls Hilfe und Entlastung benötigen. Die Hospizbewegung ambulant hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Hospizgedanken in die Tat umzusetzen. So beraten Koordinatorinnen Betroffene wie Angehörige zu Themen wie der Patientenverfügung, palliativer Versorgung in der Region oder Trauerbegleitung. Um sterbenden Menschen bis zuletzt ein Leben in Würde zu ermöglichen und den Angehörigen Unterstützung anzubieten, hat der Hospizverein eigens für diese Aufgabe ausgebildete Hospizbegleiter. Zum vierten Mal veranstaltete die Hospizbewegung im März auch ein Symposium. In der Polizeihochschule ging es dabei letztes Mal um Selbstbestimmtes Sterben und Suizid.

Die neueste Aktion des Vereins ist der „Letzte Hilfe Kurs“. Hier lernen Interessierte, was sie für die ihnen Nahestehenden tun können. Ausgebildete und erfahrene Hospizmitarbeiterinnen und -mitarbeiter böten der Bevölkerung in vier informativen Fachvorträgen das Einmaleins der letzten Hilfe. Die Teilnehmer erhielten ein Grundwissen, unter anderem in Themenbereichen Vorsorgen und Entscheiden, körperliche, psychische, soziale und existenzielle Nöte lindern sowie Abschied nehmen. Die Kurse wurden initiiert von Georg Bölling, Andreas Heller und Manuela Völkel, Sie werden wissenschaftlich begleitet durch die University of Southern Denmark und sind anerkannt durch den deutschen Hospiz- und Palliativerband sowie die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. Anhand von Kursevaluationen sollen die Inhalte fortwährend angepasst werden.