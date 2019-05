von Jochen Schwillo

Villingen-Schwenningen – Der Verein Boxing VS benötigt für sein Projekt Fight for your Life VS und für das Nachwuchstraining neue Ringmatten. Für das Sparring im Hochring sollen 49 Bodensteckmatten gekauft werden. Sie sind leicht auf- und abzubauen, so Ehrenpräsident Oliver Vlcek, der erklärt, dass die bisherigen Filzmatten sehr alt und in die Jahre gekommen seien. Für Fight for your life und für das weitere Engagement von Boxing VS soll auch ein Vereinsbus angeschafft werden, der die Sportler zu den Wettkämpfen fährt. Vlcek stellt sich hier einen VW-Transporter vor, der acht Sitzplätze hat. „Mit dem Auto könnte man auch Ausflüge unternehmen“, sagt er.

Außer dem Trainingsbetrieb, hat sich Fight for your Life VS mittlerweile zu einem Schwerpunkt innerhalb des Trainings entwickelt. „Entstanden ist die Abteilung einmal aus der Unzufriedenheit eines Trainers“, so Vlcek.

Es geht hier sehr oft um viel mehr als nur um Faustkampf. Es geht für Teilnehmer oft um neue Orientierung im Leben. „Jeder ehrenamtliche Vereinstrainer wird in seiner täglichen Arbeit im Verein mehr oder weniger mit den privaten Problemen der Teilnehmer konfrontiert. Die Möglichkeiten eines Trainers, seine Schützlinge zu unterstützen sind sehr beschränkt“, weiß der erfahrene Schwenninger Sportler.

Mit Fight for your Life VS wird das Wirken des Trainers und des Boxsports inklusive seiner Werte auf ein professionalisiertes Fundament gestellt. Übergeordnete Ziel des Projektes ist die Integration und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden durch die Gemeinschaft des Vereins. Das beginnt beispielsweise schon ganz früh bei der Bambinigruppe, die regelmäßig zum Training in die Schwenninger Friedensschulturmhalle kommt. Spielerisch werden die Kleinsten in den Verein integriert.

Das Trainingsangebot ist niederschwellig. Wer die Halle betritt, nimmt automatisch teil. Es gibt keinerlei bürokratischer Hürden. Auch die Anonymität kann gewahrt bleiben. Die Projektteilnehmer von Fight for your Life, trainieren beitragsfrei. Wer sich entschließt, regelmäßig teilzunehmen und auch der Gemeinschaft beizutreten, der wird teils auch beim Mitgliedsbeitrag unterstützt.

Das Projekt Fight for your Life VS ist auf einen Zeitraum von drei Jahren bis 2020 befristet. Eine langfristige Nachhaltigkeit soll durch eine Projektverlängerung mit den bestehenden und weiteren Partnern bis 2025 erreicht werden. Angedacht ist auch eine hauptamtlichen Stelle für nichtsportliche Projektleitung und Betreuung.