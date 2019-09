Im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung haben die Mitglieder des Vereins „Jugendball e.V. Villingen„ entschieden, den Verein aufzulösen, das teilt Jörg Biermann, einer der Verantwortlichen, nun mit. Es wird, heißt es in der Erklärung, darum in diesem Jahr und wohl auch künftig, keinen weiteren Jugendball mehr geben.

Es gab keinen Streit

„Es gab innerhalb des Teams keinerlei Ärger oder Unstimmigkeiten, aber man musste feststellen, dass die erste Euphorie für diese Veranstaltung leider mehr und mehr verflogen ist“, so Biermann.

So sei es immer schwieriger geworden, die Leute bei der Stange zu halten oder Ersatz für die beiden Tage „Arbeit“ zu finden.

„Leider hat sich auch die besagte Euphorie bei unseren Besuchern etwas gelegt, sodass wir von Jahr zu Jahr etwas kleinere Spenden an die Kinder und Jugendlichen in VS übrig hatten“, sagt Biermann, der den Jugendball vor zehn Jahren wieder ins Leben gerufen hatte.

Dennoch seien sie allesamt stolz auf das „von uns erreichte Ergebnis nach den insgesamt zehn Veranstaltungen, die wir seit 2008 durchführen durften“.

Rund 15 000 Euro sind aus der Veranstalterkasse in den vergangenen Jahren für möglichst sinnvolle Zwecke gespendet worden. Von der kinderreichen Familie, die den Tod der Mutter zu verkraften hatte, bis hin zu Warenbergschule und Brennpunkttheater reichten die Spendenadressen.