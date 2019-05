von Roland Dürrhammer

In die neue VIP-Lounge der Haupttribüne der MS-Technologie-Arena, Spielstätte des FC 08 Villingen, hatte der Sportband Villingen-Schwenningen zu seiner Jahreshauptversammlung eingeladen. Hierzu konnte der Vorsitzende Daniel Fleig Oberbürgermeister Jürgen Roth begrüßen, der sich als gespannter Zuhören erwies. „Chapeau, für die Arbeit, die der Sportverband leistet“, so Roth, der die gute Zusammenarbeit mit dem Sportverband seit seinem Amtsantritt unterstrich.

Um sich neu aufzustellen und sich zu positionieren stellte Fleig einen Arbeitsauftrag über die künftige Tätigkeit des Vorstandes zur Abstimmung. Dieser sieht unter anderem vor, dass die Mitgliedsvereine angehalten sind, Anträge zur Förderung der sportlichen Aktivitäten oder Förderungen von Baumaßnahmen im sportlichen Bereich über das zuständige Fachamt oder den Sportverband in die politischen Gremien einzubringen.

Für den Geschäftsführer vom Turnverein Villingen, Sven Kieninger, war es wichtig, dass über die Ausrichtung der Sportförderung in Bezug auf die Förderung von Breitensport und Leistungssport diskutiert wird und dies in den Arbeitsauftrag mit aufgenommen wird. „Es ist kurzfristig sehr viel Geld in den Spitzensport geflossen, der durchaus wichtig für die Stadt ist. Aber es ist die Aufgabe der Vereine, sich in einer entsprechenden Liga durch Sponsorengelder selber zu finanzieren“, so Kieninger. Darüber, wo die Präferenzen bei der Mittelvergabe liegen, müsse man diskutieren.

„Wir fördern den Breitensport mit 1,6 Millionen Euro und unterstützen den Profisport, weil beides wichtig für Villingen-Schwenningen ist und eine Kürzung der Fördermittel steht nicht an“, bekräftigt Roth. Wichtig sei, die Schlagkraft des Vorstandes gegenüber der Stadt zu stärken, fasste Roth den Wunsch des Vorstandes an die Mitglieder, über den Arbeitsauftrag für die künftige Tätigkeit des Gremiums abzustimmen, weil sich die Versammlung darüber uneinig war, ob über den Arbeitsauftrag überhaupt abgestimmt werden muss, weil dieser ja schon satzungsgemäß vorliege, wie weiter in der Versammlung diskutiert wurde.