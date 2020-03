Vor Kurzem wurde im Seminarraum der ehemaligen Musikscheune der Verein Waldkulturscheune gegründet. Er hat seinen Sitz am Ort der Konzert-und Kulturaufführungen in VS-Pfaffenweiler, Spitalhöfe 5.

Kunst und Kultur im ländlichen Raum

Dieser gemeinnützige Verein widmet sich, wie es in seiner Satzung heißt, der Förderung von Bildung, Kunst und Kultur im „ländlichen Raum“. Friederike Bauer, die nach dem Tod ihrer Mutter die Organisation der Veranstaltungen in der Waldkulturscheune übernommen hatte, ist erste Vorsitzende des Vereins und äußert sich zutiefst dankbar darüber, dass sich genügend Liebhaber dieses besonderen Ortes gefunden haben, die bereit waren , durch die Vereinsgründung „ein neues Fundament für die Waldkulturscheune zu schaffen“.

Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt

Nun ist die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt und der Zugang zu Förder-mitteln eröffnet. Bisher waren die Künstler ausschließlich über Spenden des Publikums bezahlt worden.

Die Namensänderung von der Musikscheune zur Waldkulturscheune begründet Friederike Bauer damit, dass der Ort über die Musik hinaus auch für andere Kunstrichtungen geöffnet werden soll.

Neben Konzerten, auch Kinderkonzerten, sind Theatervorstellungen, Lesungen und Ausstellungen geplant. Die einmalige und besondere Lage dieses Kulturortes in der Natur findet Ausdruck in dem Wort Wald.

Frühlingsfestival fraglich

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat allerdings auch für den neu gegründeten Verein Folgen: Ob das für Ende April geplante Frühlingsfestival in der WaldKulturScheune stattfinden kann, ist fraglich. „Auch wir stehen in der Verantwortung, die Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu verhindern“, sagt Friederike Bauer.

Blick in die Kulturscheune auf den Spitalhöfen in Pfaffenweiler. | Bild: Wilfried Wegener

„Bis zu einer Normalisierung der Lage werden wir jedoch hinter den Kulissen alles dafür vorbereiten, dass die Wiedereröffnung der WaldKulturScheune zu einem ganz besonderen Ereignis wird, denn es gehe „um nichts Geringeres als die Auferstehung der gesamten Kulturszene“, auf die die Verantwortlichen mit all ihrer Hoffnung und positiven Energie hinarbeiten.

