Die Capella Nova feiert ihr 30-jährigen Bestehen mit einem Konzert am 7. April im Franziskaner Konzerthaus in Villingen. Birgitta Decker ist seit der Gründung 1989 Mitglied des Kammerchors am Villinger Münster. Hier erzählt sie von den Anfängen der Capella Nova und spricht über die Eigenarten der drei bisherigen Chorleiter.