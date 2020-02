Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es 16 Veranstaltungstipps in der Region

Bundesjazzorchester

Bild: Nico Pudimat

Donaueschingen, Strawinsky-Saal, Sa, 7.3., 20.20 Uhr: Auf Einladung der Gesellschaft der Musikfreunde gibt sich das Bundesjugendjazzorchester unter dem neuen Leiter Ansgar Striepens die Ehre. Vor mehr als 30 Jahren wurde dieses Ensemble aus jungen Jazzmusikern gegründet, die sich durch eine enorme Spielfreude und beachtliche Improvisationskunst auszeichnen. Sie präsentieren ein Programm unter dem Titel „Dreams and Realities“.

A-cappella-Chor Wireless

Bild: Matthias Wand

Tuttlingen, Kulturhaus „Altes Krematorium“, So, 15.3., 19 Uhr: Der junge A-cappella-Chor Wireless wird mit knalligen A-Cappella-Titeln, verträumten Chorklängen und abwechslungsreichen Solotiteln zu hören sein. Das junge Ensemble erreichte munter und klanggewaltig beim SWR4-Chorduell das Halbfinale, beim deutschen Chorwettbewerb auf Landesebene den zweiten Platz und begeistert mit seinen Pop-Interpretationen à la Pentatonix.

Felix Klieser Trio

Bild: Helbig, Grozich, Borggreve

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Mi, 18.3., 20 Uhr: Schon mit vier Jahren stand für Felix Klieser fest, dass er unbedingt Horn spielen wollte. Für seine Familie und Musiklehrer schien das unmöglich, denn der Musiker wurde ohne Arme geboren. Doch dieser Herausforderung begegnete Klieser in allen Entwicklungsphasen mit Fleiß und Ideenreichtum. Eine Konzerteinführung findet um 19.15 Uhr im Raum Aktionen 1 statt.

Philharmonisches Orchester Freiburg

Bild: Britt Schilling

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Sa, 29.2., 20 Uhr: Das Philharmonische Orchester Freiburg arbeitete schon in seinen frühen Jahren mit Künstlern wie Clara Schumann, Franz Liszt und Richard Strauss zusammen und beschert der Stadt Freiburg bis heute ein lebendiges Musikgeschehen. Seit 2008 ist Fabrice Bollon Generalmusikdirektor. Die Konzerteinführung ist um 19.15 Uhr im Raum Aktionen 1.

Broadway-Theater in New York

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Sa, 7.3., 20 Uhr: Die Jazzsängerin Angela Fankhänel führt Ihre Broadwaytheatershow noch einmal für die Öffentlichkeit auf. Die Sängerin schlüpft in unzählige Rollen und intoniert die bekanntesten Hits von Broadwaygrößen wie Liza Minelli, Frank Sinatra und vielen weiteren Stars. Karten sind für zehn Euro im Vorverkauf erhältlich. Der Eintrittserlös geht zu Gunsten der Theaterarbeit.

Die Casanova-Akte

Bild: Runa Linz

Villingen, Theater am Ring, Mi, 4.3., 19.30 Uhr: Giacomo Casanova liebte die Frauen. In seinem bunten Leben spielten aber noch andere Themen eine wichtige Rolle. Die wilde und phantastische Inszenierung widmet sich der provokanten und extremen Persönlichkeit und dem Lebenslauf des bekannten Verführers. Eine Stückeinführung gibt es um 19 Uhr im Kleinen Saal. Karten für alle Zuschauer ab 15 Jahren gibt es im Vorverkauf für 9,50 Euro.

Dance Masters – Best of Irish Dance

Bild: Veranstalter

Rottweil, Stadthalle, Fr, 6.3., 20 Uhr: Zwölf der weltweit besten irischen Stepptänzer wirbeln in atemberaubendem Tempo über die Bühne und scheinen die Gravitation oft einfach aufzuheben. Dazu die fröhlich mitreißenden Gitarren-Rhythmen, traditionellen Pipes und original irischen Vocals der allabendlich gefeierten Band. Tickets sind erhältlich in der Buchhandlung Klein, bei Buch-Greuther und an allen bekannten VVK-Stellen.

Die Drei vom Dohlengässle

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Haus des Gastes, Fr, 13.3., 20 Uhr: Mit ihrem neuen Programm „Glück isch Glücksach“ werden die drei Damen mit viel Gesang, Mutterwitz und Mundart für einen vergnüglichen Abend sorgen. Das ulkige Gespann bespaßt seit über 20 Jahren mit seinen Kabarettprogrammen rund um die Querelen des Alltags sein Publikum und garantiert für jede Menge Gelächter – egal ob Schwabe oder nicht. Einlass ist um 19 Uhr.

Jobs for Future

Bild: Michael Kienzler

Schwenningen, Südwest-Messe, Do/Fr/Sa, 12./13./14.3., 10 Uhr: Ob Praktikum, Ausbildungsplatz, Studium, Stellensuche oder passgenaue Fortbildung: Auf der Jobs for Future informieren 300 Unternehmen und Institutionen über individuelle Wege für die eigene Karriere. Die Messe ist Plattform zum Netzwerken und Anlaufstelle für Fachkräfte. Eintritt und Parken frei. Weitere Infos unter www.jobsforfuture-vs.de.

Kanzelrede mit Volker Kauder

Bild: Privat

Furtwangen, Pfarrkirche St. Cyriak, So, 15.3., 17 Uhr: Die vierte Kanzelrede in St. Cyriak hält Volker Kauder. Unter dem Titel „Glauben in Bedrängnis“ spricht der langjährige Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag über Religionsfreiheit. Der Eintritt ist wieder frei bei dieser Veranstaltung. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Gerold Scherzinger an der Klais-Orgel.

Autor im Gespräch: Franz Müntefering

Bild: Joachim Rieger

Villingen, Theater am Ring, Fr, 28.2., 20 Uhr: Der ehemalige SPD-Bundesvorsitzende, Bundesminister und Vizekanzler Franz Müntefering stellt in der Reihe „Autor im Gespräch“ sein Buch „Unterwegs“ vor. Darin schreibt er unbeschwert aber auch nachdenklich über die vielen Chancen und die Herausforderungen des Älterwerdens, denen er selbst mit Tatendrang und Engagement begegnet. Karten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro.

Brahms: The Boy II

Bild: tel-a-vision

Das Herrenhaus HeelshireMansion hat eine düstere Geschichte. Von der ahnt die junge Familie nichts, die das Anwesen bezieht. Ihr Sohn macht einen Fund in dem alten Gemäuer: eine Puppe mit Porzellankopf. Sofort schließt er sie ins Herz. Was die neuen Bewohner nicht wissen: Die Puppe hat ein Eigenleben, seitdem der Sohn der ehemaligen Bewohner bei einem Brand ums Leben kam. „Brahms“ hat eine böse Seele und duldet keine Eindringlinge.

Fantasy Island

Bild: tel-a-vision

Fantasy Island ist ein paradiesisches Eiland inmitten des blauen Ozeans. Besitzer der Insel ist der mysteriöse Millionär Mr. Roarke, der scheinbar außergewöhnliche Kräfte besitzt. Er bietet seiner zahlenden Kundschaft an, ihre innigsten Wünsche zu erfüllen. Doch schnell entpuppt sich der Traumurlaub als Horrortrip: Das vermeintliche Paradies ähnelt einer Todesfalle und die Touristen müssen das Geheimnis der Insel lüften, um ihr zu entkommen.

Lassie – Eine abenteuerliche Reise

Bild: tel-a-vision

Die Welt des 12-jährigen Flo bricht zusammen: Er muss seine geliebte Collie-Hündin Lassie abgeben. Seine Familie zieht in eine kleinere Wohnung, in der Haustiere verboten sind. Deshalb kommt sie in die Obhut des Grafen von Sprengel und dessen Enkelin Priscilla. Die neuen Eigentümer fahren mit Lassie an die Nordsee – aber der Collie flieht. Für die Hundedame beginnt eine Odyssee quer durch Deutschland. Sie will zurück zu ihrem besten Freund Flo.

The Gentlemen

Bild: tel-a-vision

Mickey Pearson hat sich ein Marihuana-Imperium in London aufgebaut. Der Exil-Amerikaner exportiert seinen Stoff nach ganz Europa. Mickey ist millionenschwer. Aber er will aussteigen, um mehr Zeit mit seiner Frau zu verbringen – und sein Leben ganz legal in den höchsten Kreisen zu genießen. Ein Käufer für die Hanf-Plantagen muss her. Milliardär Matthew Berger ist interessiert, aber außer ihm noch jeder andere Groß- und Kleinkriminelle der Stadt.

Bräuche von Fastnacht bis Ostern

Bild: Veranstalter

Villingen, Franziskanermuseum, Do, 5.3., 19 Uhr: Im Rahmen der Fasnetausstellung findet ein Vortrag mit Professor Werner Mezger statt. Der bekannte Volkskundler und Fastnachtsexperte spricht zu dem Thema „Spiel um Leben und Tod: Bräuche von Fastnacht bis Ostern“. Der Eintritt ist frei. Allerdings ist eine Anmeldung erforderlich: per E-Mail: franziskanermuseum@villingen-schwenningen.de oder telefonisch: 07721/822351.