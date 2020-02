Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es 16 Veranstaltungstipps in der Region

Sinfonieorchester der Jugendmusikschule

Bild: Veranstalter

Triberg, Stadtkirche, Sa, 29.2., 19 Uhr: Die jungen Musiker führen Werke von Johann Sebastian Bach und Johann Christoph Bach sowie Kompositionen von Maurice Duruflé auf, aber auch mit Filmmusiken wie „The Avengers“ oder „Dances with Wolfes“ zeigen sie ihre Vielfalt. Neben dem Orchester sind die Solisten Lili Brice und Bruno Picaudé sowie ein stimmgewaltiger Chor aus 95 Sängern beteiligt. Karten bei der Buchhandlung Haas.

Philharmonisches Orchester Freiburg

Bild: Britt Schilling

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Sa, 29.2., 20 Uhr: Manche Komponisten verstehen es ganz besonders, tiefste Emotionen durch Musik auszudrücken. Das Philharmonische Orchester Freiburg interpretiert am Samstag, 29. Februar, um 20 Uhr, im Franziskaner Konzerthaus die beseelten Werke von Korngold, Rachmaninow und Mahler. Die Konzerteinführung zum Meisterkonzert findet um 19.15 Uhr im Raum „Aktionen 1“ statt.

Skylights-Musik gibt unserem Leben Glanz

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kath. Kirche Sunthausen, Fr, 6.3., 19.30 Uhr: Der Projektchor SAM und seine musikalischen Freunde verzaubern ihre Zuhörer mit Stücken aus POP und Klassik. Karten gibt es ab sofort in Bad Dürrheim bei Mory`s Hofbuchhandlung und bei dem Friseur Schnipp-Schnapp. Karten können auch bei allen Sängerinnen und Sänger an der Abendkasse für sieben Euro erworben werden.

Benefizkonzert mit Organist Florian Wilkes

Bild: Veranstalter

Schönwald, Pfarrkirche St. Antonius, Sa, 7.3., 19.30 Uhr: Am Samstag, 7. März, wird Dr. Florian Wilkes, St. Hedwigs-Kathedrale Berlin, in der Schönwalder Pfarrkirche St. Antonius ein Orgelkonzert als Benefizveranstaltung für das Pflegeheim St. Antonius in Triberg geben. Beginn ist um 19.30 Uhr. Er ist Konzertorganist auf nationaler und internationaler Ebene. Bild: Veranstalter

Banff Mountain Film Festival-Tour

Bild: Dave-Mackison

Schwenningen, Neckarhalle, Fr, 6.3., 20 Uhr: Das „Banff Mountain Film and Book Festival“ ist das bekannteste Bergfilmfestival der Welt. Das Programm der diesjährigen Banff Tour besteht aus 10 Filmen mit einer Gesamtlaufzeit von 120 Minuten. Mit Rahmenprogramm, Pause und Moderation dauert eine Veranstaltung zwischen 2,5 und 3 Stunden. Tickets gibt es ab 13 Euro im lokalen Vorverkauf und Online auf Outdoor-Ticket.net

Schellen, Schemen, Schiibeschlage

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Museum Narrenschopf, Sa, 29.2., 15 Uhr: Am Samstag, 29. Februar, stellt der Autor Edi Graf sein Buch im Fasnachtsmuseum Narrenschopf vor. 88 Zünfte und Narrennester werden auf 192 Seiten in Bild und Text porträtiert, darunter zahlreiche Hochburgen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Der Eintritt kostet fünf Euro. Karten gibt es an der Museumskasse, Reservierung ist möglich unter 07726/64 92.

Kinderautorin Alice Pantermüller liest aus ihrem Buch „Lotta-Leben“

Bild: Arena-Verlag

Schwenningen, Stadtbibliothek am Muslenplatz, Fr, 6.3., 15 Uhr: Autorin Alice Pantermüller, bekannt für die beliebte Kinderreihe „Mein LOTTA-Leben“, ist am 6. März, zu Besuch in der Schwenninger Stadtbibliothek. Der Eintritt beträgt drei Euro. Um sich einen Platz zu sichern gibt es Karten im Vorverkauf. Diese können während den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek erworben werden.

Süddeutsche Motorrad-Ausstellung

Bild: Markus Heinzelmann

Schwenningen, Messegelände, Sa/So, 29.2./1.3., jeweils 10 Uhr: Auf der Süddeutschen Motorradausstellung (SÜMA) werden in allen drei Messehallen nicht nur die neuesten Modelle, sondern auch das bewährte Equipment namhafter Hersteller zu sehen sein. Im Rahmenprogramm kommen auf dem Freigelände mit den bekannten Stuntridern Markus „Wille“ Willam sowie Mario „Tengi“ Tengg Motorrad-Artisten der Sonderklasse zum Einsatz.

22 Jahre Hexenfridig

Bild: Willmann

Schönwald, Uhrmacher-Ketterer-Halle, Fr, 21.2., 19.30 Uhr: Der 22. Hexenfridig gilt als einer der Schönwälder Höhepunkte im Narrenjahr und lädt zu DJs, fünf Bars mit Showtanz und Guggenmusik ein. Um 22.22 Uhr soll es eine Jubiläumsüberraschung geben. Doch bereits ab 17 Uhr gibt es eine Jubiläums-Pre-Party vor der Uhrmacher-Ketterer-Halle mit Partymusik und Freigetränken. Jugendliche werden erst ab 16 Jahre eingelassen.

Willkommen im Hotel Glonkivanien

Bild: Rüdiger Fein

Villingen, Neue Tonhalle, Do/Fr, 20./21.2., 20.11 Uhr: Der Glonki Obed erzählt in diesem Jahr eine schaurig schöne Geschichte rund um „Glonkivanien“, besser bekannt als Transsilvanien. Für die bunte Vielfalt an geistreichen Sprechauftritten, Tänzen, Musikzügen und Gesang ist der Glonki-Obend bekannt. Karten sind für 14 Euro an der Abendkasse erhältlich. Die Ballregisseure freuen sich, wenn Besucher sich passend verkleiden.

Guggenmusik Open Air

Bild: Veranstalter

Gütenbach, Narrendorf, Sa, 22.2., 19 Uhr: Das Guggenmusiktreffen mit verschiedenen Guggenmusiken aus der gesamten Region und darüber hinaus findet in diesem Jahr als Open-Air-Veranstaltung am Samstag, 22. Februar, statt, da die Festhalle nicht zur Verfügung steht. In der Ortsmitte warten daher mehrere gemütliche Besenwirtschaften auf die zahlreichen Besucher. Beginn des Treffens ist um 19 Uhr.

Konfettiball

Bild: Hans-Jürgen Kommert

Triberg, Festhalle Nußbach, Mo, 24.2., 20.33 Uhr: Ein Höhepunkt der Nußbacher Fasnet ist sicherlich der weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Konfettiball. DJ Fazio wird wieder alles geben, um den Boden beben zu lassen, versprechen die Veranstalter. Auch die Guggenmusik „Die Bergstadtfetzer“ hat ihr Kommen zugesagt und wird den Feiernden mächtig einheizen. Zutritt ab 16 Jahren, Abendkasse für acht Euro, Einlass ab 19 Uhr.

The King of Queen

Bild: Veranstalter

Villingen, Neue Tonhalle, Mo, 2.3., 20 Uhr: The King of Queen, Freddie Mercury, war einer der schillerndsten Rocksänger der Musikgeschichte. Weltweit begeisterte er mit seinen einzigartigen Kompositionen aus Rock und Theatralik. Die Stimme, das Gefühl, die Leidenschaft, ist das Motto der 90-minütigen Show mit allen bekannten Hits von Mercury und Queen. Tickets im Internet unter www.asa-event.de erhältlich.

50 Jahre Philadanco

Bild: Lois Greenfield

Villingen, Theater am Ring, Sa, 7.3., 20 Uhr: Als eine der ersten amerikanischen „All-Black Dance Companys“ sorgte Phildanco im Gründungsjahr 1970 für Aufsehen und setzte tänzerische und soziale Maßstäbe. Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die Company nun mit einer großen Jubiläumstournee durch Europa, die im Theater am Ring ihre Premiere hat. Eine Stückeinführung findet um 19.30 Uhr im kleinen Saal statt.

Tambora – New World

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Stadthalle, Di/Mi/Do, 10./11./12.3., 19 Uhr: Das Thomas-Strittmatter-Gymnasium bringt in Kooperation mit der kolumbianischen Schule Escuela Normal Superior María Auxiliadora Copacabana die deutsch-kolumbianische Musik-Theater-Produktion auf die Bühne. Das Projekt handelt vom Umgang der Menschen mit der Erde. Der Eintritt ist auf Spendenbasis. Tickets bei Feinkost Hoppe und unter www.xing-events.com/Tambora erhältlich.

„Schlaglicht“ – Michael Altinger

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Kulturfabrik Furtwangen, Fr, 13.3., 20 Uhr: Michael Altinger (Bild), ist mit seinem aktuellen Programm „Schlaglicht“, mit dem er im Oktober diesen Jahres Premiere feiert, zu Gast. Der bekannte Kabarettist wurde 2017 mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Karten für die Vorpremiere gibt es im Vorverkauf im Alle-Welt-laden, bei Morrys Hofbuchhandlung und bei Schreibwaren Fürderer.