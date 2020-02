Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es 16 Veranstaltungstipps in der Region

Spitzbergen – auf Expedition in der Arktis

Bild: Veranstalter

Villingen, Jugend- und Kulturzentrum K3, So, 16.2., 16.30/19.30 Uhr: Beeindruckende Bilder der einzigartigen Welt aus Eis, Schnee und Gletschern haben Silke Schranz und Christian Wüstenberg zusammen mit Chris Bruttel bei der Umrundung Spitzbergens mit einem Fischkutter gemacht. Anmeldung: cbruttel@gmail.com mit gewünschter Kartenanzahl und Uhrzeit. Nach Rückantwort gilt die Reservierung als bestätigt.

Politischer Aschermittwoch

Bild: dpa

Donaueschingen, Gasthaus Bräustüble, Mi, 26.2., 19.30 Uhr: Kraftvolle politische Debatten haben am Aschermittwoch Tradition. Gerade die jüngtsten Ereignisse bieten Anlass zu klaren und pointierten Einordnungen. Auch die anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg in fast genau einem Jahr werfen ihren Schatten voraus. Der CDU-Stadtverband lädt Interessierte zum politischen Aschermittwoch mit Guido Wolf (Bild) ein.

Autor im Gespräch: Franz Müntefering

Bild: Joachim Rieger

Villingen, Theater am Ring, Fr, 28.2., 20 Uhr: In der Reihe „Autor im Gespräch“ stellt der ehemalige SPD-Chef Franz Müntefering (Bild) sein Buch „Unterwegs“ vor. Darin schreibt er unbeschwert, aber auch nachdenklich über die vielen Chancen und die Herausforderungen des Älterwerdens, denen er selbst mit Tatendrang begegnet. Karten für zwölf Euro im Franziskaner Kulturzentrum und Schwenninger Bahnhof, Telefon 07721/822525.

Erderhitzung und Demokratie: UN-Fachmann Franz Baumann

Bild: PM

Rottweil, Kapuziner – Mehrgenerationenhaus, Fr, 28.2., 19.30 Uhr: Franz Baumann (Bild) ist seit 2017 Gastprofessor an der New York University, an der er zur Politik der Erderhitzung forscht und lehrt. Der ehemals beigeordnete Generalsekretär referiert über die Erderhitzung, die es als größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte und ein noch nie dagewesenes, globales Politikproblem, zu lösen gilt.

UV-Party der Weiher-Hexen

Bild: Roland Sprich

St. Georgen, Stadthalle, Sa, 15.2., 20 Uhr: Die Weiher-Hexen tauchen die Stadthalle in Neonlicht. Bei einer UV-Party feiern die Weiher-Hexen ihren ersten Geburtstag mit einer großen Sause. Für die musikalische Unterhaltung sorgt DJ Powerplay. Auch drei Guggenmusiken werden für Stimmung sorgen. Karten im Vorverkauf für fünf Euro bei Autoreisen Fischer und der Tourist-Info St. Georgen, Restkarten an der Abendkasse für sieben Euro.

Kinderglonkiball

Bild: Miriam Uhrig

Villingen, Neue Tonhalle, So, 16.2., 14.30 Uhr: Zum 41. Mal öffnen sich die Türen in der Tonhalle, wenn die Kleinsten der Glonki-Gilde zum Kinderglonkiball einladen. Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 15. Februar, von 9 bis 15 Uhr im Stüble der Glonkihalle, Unterer Dammweg 20 in Villingen mit Bewirtung durch den Spielmannszug mit Majoretten statt. Auch Karten für die Glonki-Obede am 20. und 21. Februar sind erhältlich.

Sestetto Stradivari

Bild: Sonia Ponzo

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Fr, 14.2., 20 Uhr: Das Sextett, bestehend aus Mitgliedern des Orchestra dell‘ Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom, demonstriert mit Johannes Brahms berühmten Streichsextett Nr. 1 und Pjotr Iljitch Tschaikowskis heiterem Souvenir de Florence sein einzigartiges Zusammenspiel auf den berühmten Stradivari Instrumenten. Eine Konzerteinführung findet um 19.15 Uhr im Raum Aktionen 1 statt.

Himpel International Jazz Quartet

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Café Häring, Fr, 14.2., 20 Uhr: Das Projektensemble besteht aus den beiden Kopenhagener Jazzmusikern Simon Eskildsen an Klavier und Orgel, Daniel Sommer am Schlagzeug sowie Steffen Hollenweger mit dem Kontrabass und dem Saxophonist Benjamin Himpel aus dem Stuttgarter Raum. Karten sind im Café Häring, unter Telefon 07720/35558 oder an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist um 19 Uhr.

Konzert „Sehnsucht“ der Bürgerstiftung und Musikakademie

Bild: Musikakademie

Villingen, Evang. Johanneskirche, So, 16.2., 11.15 Uhr: Das Konzert, zu dem der Förderverein der Bürgerstiftung in Kooperation mit der Musikakademie einlädt, trägt das Motto „Sehnsucht“. Nadia Sofokleous an der Klarinette, Kwame Cole an der Bratsche und Bezirkskantor Marius Mack an der Orgel werden Musik aus der Romantik spielen. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Bob Wayne

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, So, 16.2., 20 Uhr: Die Konzertreihe im Foyer des Jugend- und Kulturzentrums Klosterhof geht weiter. Am kommenden Sonntag, 16. Februar, kommt der amerikanische Outlaw-Country-Star Bob Wayne in das Kulturzentrum Klosterhof in Villingen. Seine Musik klingt schon alles sehr nach Johnny Cash mit einer Prise Punk. Der Einlass ist um 19 Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Dichterwettstreit Deluxe

Bild: Marvin Ruppert

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, So, 16.2., 19 Uhr: Poetry Slam ist eine Art moderner Dichterwettstreit, bei dem Künstlerinnen und Künstler eigene Texte live performen. Das Podium ist prominent besetzt, denn dieses Mal live dabei: Richard König aus Tübingen, Cäcilia Bösch und Sichtreisen mit Ansgar Hufnagel und als Special Guest wird Nik Salsflausen (Bild) erwartet, Vizemeister der deutschsprachigen Meisterschaften im Jahr 2016.

Heinz-Erhardt-Abend

Bild: Regionentheater

Bad Dürrheim, Kurhaus, So, 16.2., 20 Uhr: Diese Inszenierung des Regionentheaters erzählt die Lebensgeschichte des deutschen Komikers der fünfziger und sechziger Jahre. Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro, ermäßigt sieben Euro und an der Abendkasse 14 Euro, ermäßigt neun Euro. Karten sind im Haus des Gastes, Telefon 07726/666266 und den Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket-Schwarzwald-Baar-Heuberg erhältlich.

Sinfonieorchester der Jugendmusikschule

Bild: Veranstalter

Triberg, Stadtkirche, Sa, 29.2., 19 Uhr: Für das begonnene Jahr hat sich der musikalische Leiter Pascal Pons ein besonderes Programm einfallen lassen. Am Samstag, 29. Februar, werden in der Stadtkirche zuerst zwei Werke von Johann Sebastian Bach und eines von Johann Christoph Bach zu hören sein. Schicksalsschlag: Pascal Pons eröffnet das Konzert mit der Bach-Chaconne für Violine Solo in einer eigenen Bearbeitung für Marimba.

The King of Queen

Bild: Veranstalter

Villingen, Neue Tonhalle, Mo, 2.3., 20 Uhr: „Die Stimme – Das Gefühl – Die Leidenschaft“ – ist das Motto der Show mit allen bekannten Hits von Mercury und Queen. The King of Queen bietet eine ausgefallene Bühnenshow mit Ledershorts, barocken Kostümen und Fantasieuniformen ergänzt durch Videoprojektionen, Tänzer und internationale Sängerinnen und Sänger. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Guggenmusik Open Air

Bild: Veranstalter

Gütenbach, Narrendorf, Sa, 22.2., 19 Uhr: Das Guggenmusiktreffen mit verschiedenen Guggenmusiken aus der Region und darüber hinaus findet in diesem Jahr als Open-Air-Veranstaltung am Samstag, 22. Februar, statt. Die Festhalle steht in diesem Jahr nicht zur Verfügung. In der Ortsmitte warten daher mehrere gemütliche Besenwirtschaften auf die zahlreichen Besucher. Beginn des Treffens ist um 19 Uhr.

Ball der kleinen Vereine

Bild: Rüdiger Fein

Villingen, Neue Tonhalle, Sa, 22.2., 20 Uhr: Die Brigachblätztle und Fleck-Fleck Villingen führen ihre Gäste zurück in die 80er Jahre, denn das diesjährige Motto lautet „Z‘?Villinge i de 80er“. Zum Abschluss der Ballsaison in der Tonhalle wird DJ Fazio nach dem Programm für Stimmung sorgen. Eintrittskarten können bei der Autolackiererei Mennella in der Singener Straße 8 in Villingen oder an der Abendkasse erstanden werden.