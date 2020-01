Ihnen ist langweilig? Sie möchte etwas unternehmen?

Blumberg on Ice

Bild: R. Müller

Blumberg, Eisbahn, Do, 23.1., 15 Uhr: Das Eislaufvergnügen für Anfänger, Fortgeschrittene und auch Profis mit einem tollen Rahmenprogramm hat begonnen und steuert am Samstag, 25. Januar, auf einen Höhepunkt zu. Beim SÜDKURIER Aktionstag lädt der Medienpartner die Bevölkerung ab 15 Uhr zum kostenlosen Eislaufen ein. Geöffnet ist die Eisbahn von Montag bis Samstag 15 bis 20 Uhr, sonntags ab 11.30 Uhr.

Kinderstück: Taubenkommissare

Bild: Veranstalter

Villingen, Theater am Turm, Sa/So, 25./26.1., 15 Uhr: Das diesjährige Kinderstück am Theater am Turm ist eine Eigenproduktion durch und durch – diesmal stammt auch die Geschichte des Kinderkrimis aus den eigenen Reihen. Timo Ben ist nicht nur selbst Darsteller, sondern begleitet das Kinderstück zeitweise auch mit der Gitarre. Karten gibt es nur im Vorverkauf in Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße.

Dschungelbuch – Das Musical

Bild: Nilz Böhme

Donaueschingen, Donauhallen, Fr, 31.1., 15 Uhr: Das Theater Liberi inszeniert den Bestseller von Rudyard Kipling als modernes Musical für die ganze Familie und verwandelt damit die Donauhallen in eine farbenfrohe Dschungelwelt. Das Musical-Erlebnis ist für Kinder ab vier Jahrengeeignet. SÜDKURIER-Leser sparen 20 Prozent beim Ticketkauf im SÜDKURIER-Service-Center in Donaueschingen oder unter Telefon 0800/999-1777.

Freier Spieleabend

Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Schwenningen am Neckar, Stadtbibliothek am Muslenplatz, Fr, 24.1., 19 Uhr: Die Stadtbibliothek stellt nicht wie sonst Brettspiele vor, sondern fordert alle Spielebegeisterten dazu auf, ihre eigenen Spiele mitzubringen. Es sind Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren eingeladen, die gerne Spiele spielen und sich auf spannende Duelle in der Stadtbibliothek freuen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Chile – Land mit verrückten Geographien

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Guckloch-Kino im Postkraftwagenhof, Fr, 24.1., 19.30 Uhr: Die Volkshochschule Oberes Bregtal lädt zum Multimediavortrag von Karlheinz Hummel ein. Der Referent entführt die Besucher mit beeindruckenden Bildern in die Atacama Wüste, die Andenhöhen und Vulkanlandschaften. Im Vorverkauf bei der Geschäftsstelle der Volkshochschule kostet der Eintritt acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.

Tag der Informatik

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Hochschule, Fr, 24.1., 9 Uhr: Beim Tag der Informatik präsentieren Studierende der Fakultät Informatik ihre Projekte, die oft in enger Kooperation mit Industriepartnern durchgeführt werden. Parallel dazu stellen Bachelorabsolventen in kurzen Vorträgen ihre Abschlussarbeiten vor. Die Spannweite der Arbeiten reicht von der klassischen Softwareentwicklung über App-Programmierung und Robotik bis hin zu Sozioinformatik.

Bewerberinfotag der Fakultät Informatik

Bild: HFU

Furtwangen, Hochschule, Sa, 25.1., 10 Uhr: Die Fakultät Informatik der Hochschule Furtwangen bietet allen Studieninteressierten und Bewerbern einen Informationstag. Es besteht die Möglichkeit mit Dozenten und Studierenden ins Gespräch zu kommen und unter anderem das Smart Home Labor und das Internet der Dinge Labor kennenzulernen. Anmeldung per E-Mail unter dekanat-in@hs-furtwangen.de oder telefonisch unter 07723/920-2090.

Trau – Die Hochzeitsmesse

Bild: Veranstalter

Schwenningen am Neckar, Messegelände, Sa/So, 25./26.1., 10 Uhr: Mit über 180 Ausstellern aus mehr als 40 Branchen öffnet die Hochzeitsmesse „Trau“ wieder an zwei Messetagen ihre Pforten. Mit Modeschauen und Vorführungen können sich Heiratswillige über die Trends rund um den schönsten Tag im Leben informieren. Der Eintritt beträgt fünf Euro, das Wochenendticket kostet acht Euro. Die Messe ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

A-cappella Gruppe Nackt

Bild: Veranstalter

Villingen, Theater am Turm, Sa, 25.1., 20 Uhr: Bereits zum 4. Mal ist die Männercombo in Villingen zu Gast. Mit einem Mix aus vier Nationen sind Mathis, Lane, Alex, Urban, Goldi und Mario richtig international, was hier und da auch in den Songs zu hören ist. Mit viel Humor und Spontanität weiß Nackt immer wieder zu überraschen und macht so jedes Konzert zum Unikat. Karten bei der Morys Hofbuchhandlung und an der Abendkasse.

Handharmonikaverein Edelweiß Rohrbach

Bild: Stefan Heimpel

Furtwangen, Pfarrsaal St. Cyriak, Sa, 25.1., 20 Uhr: Zum Jahreskonzert lädt der Handharmonikaclub Edelweiß Rohrbach (bild) mit der Jugendgruppe ein. Unter der Leitung von Dirigentin Beate Ferst reicht die musikalische Bandbreite von der klassischen Ouverture Regina über den Opernkomponisten Gioachino Rossini bis hin zur Akkordeonmusik im Oberkrainersound oder bekannten Melodien von Queen. Einlass ist um 19 Uhr.

Makato Ozone – Stuttgarter Philharmoniker

Bild: Kobayashi Yow

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Fr, 31.1., 20 Uhr: Auf dem Programm stehen Werke von Samuel Barber (Adagio), Maurice Ravel (Klavierkonzert G-Dur) und Leonard Bernstein (Sinfonie Nr. 1 Jeremiah). Das ganze Programm ist mit „Entschleunigung“ überschrieben. Karten für 39, 35 und 26 Euro im Ticketshop im Franziskaner-Kulturzentrum, Tickethotline: 07721/82-2525.

Acoustic Fun Orchestra

Bild: Acoustic Fun Orchestra

St. Georgen, Forum am Bahnhof, Sa, 1.2., 20.30 Uhr: Die vier Musiker machen vor nichts Halt, drehen unverfroren die größten Hits durch die Mangel und wagen sich auf eine kurzweilige Reise durch die Höhen (und Tiefen) der Rockgeschichte. Das aktuelle Programm heißt „Trip to Mixico“. Tickets online über E-Mail post@fab-st-georgen.de, Facebook, Homepage www.tm-stg.de und bei Feinkost Hoppe in St. Georgen.

Starbugs Comedy

Bild: StarbugsComedy

Bad Dürrheim, Haus des Bürgers, Fr, 24.1., 20 Uhr: Mit „Crash Boom Bang“ präsentiert das sympathische Trio am Freitag, 24. Januar, eines ihrer erfolgreichsten Programme. Ihr neues Programm ist erfrischend, verrückt und ungeheuer lustig. Karten sind im Haus des Gastes in Bad Dürrheim, Telefon 07726/666-266 sowie bei allen bekannten Vorverkaufstellen des Kultur-Ticket-Verbundes Schwarzwald-Baar-Heuberg erhältlich.

Der Name der Rose

Bild: Regionentheater

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Fr, 24.1., 20 Uhr: Anno Domini 1327 schickt der Kaiser den gelehrten Franziskaner William von Baskerville aus England mit einer delikaten Mission in eine Benediktinerabtei nach Italien. Er soll ein hochpolitisches Treffen zwischen der Ketzerei verdächtigten Minoriten und Abgesandten des Papstes organisieren. Karten sind im Vorverkauf im Haus des Gastes in Bad Dürrheim, Telefon 07726/666266 erhältlich.

Black Out

Bild: fmdc_glenneroo

Villingen, Theater am Ring, Do, 30.1., 19.30 Uhr: Die U-Bahnstation einer Großstadt, Fahrgäste warten auf den Zug. Plötzlich fällt der Strom aus. Erst spenden nur die Smartphones der Wartenden etwas Licht, dann leuchten faszinierende 3-D-Projektionen auf. Und nach und nach verschmelzen die digitale und reale Welt zu einer atemberaubenden „Live Reality Show“ voller Musik, in welcher der Tanz als universelle Sprache funktioniert.

Ostdeutschland mit viel Humor

Bild: Marcel Piper

Schwenningen am Neckar, Capitol Lichtspieltheater, Fr, 24.1., 20 Uhr: Seit über fünf Jahren touren die beiden Autoren Dominik Bartels und Jörg Schwedler (Bild) durch Deutschland und präsentieren ihre „ostalgische“ Show. Die Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro und können unter www.capitol-lichtspieltheater.de oder im Planet Sports in Schwenningen bestellt werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro. Einlass eine Stunde früher.