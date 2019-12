Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Triberger Weihnachtszauber

Bild: Roland Sprich

Triberg, an den Wasserfällen, 25.-30.12., 14 Uhr: Das mit 1 Million Lichtern erleuchtete Triberg lädt wieder vom 25. bis 30. Dezember ein. Auf verschiedenen Bühnen wird ein täglich wechselndes Programm geboten, während sich Besucher auch auf die täglich fünf Mal stattfindende Feuershow direkt an den Wasserfällen freuen dürfen. Ein Feuerwerk vom 27. bis 30. Dezember sowie das 20 Meter hohe SÜDKURIER-Riesenrad sorgen ebenfalls für staunende Gesichter. Für die kleinen Gäste gibt es eine Kinderwelt mit täglich umfangreichem Programm.

Ede‘s Bluesgang

Bild: Folk-Club Villingen

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Mi, 25.12., 20 Uhr: Zu der in Villingen bekannten Edes Bluesgang (Bild) zählen der namensgebende Ede‘ Schurr, Hans-Reinhold „Erbse“ Ebers, Dieter Schröder, Helmut Bister, Wolfgang Zumpe, Nickolaus Halsmann, Dieter Gutfried und Johnny Gomer. Karten für das Konzert kosten 15 Euro und sind bei Morys Hofbuchhandlung erhältlich.

Weihnachtstheater: Amore mit Hindernissen

Bild: Veranstalter

Villingen, Turn- und Festhalle Pfaffenweiler, Mi, 25.12., 20 Uhr: Die Theatergruppe Pfaffenweiler hat wieder fleißig geprobt und präsentiert den lustigen Vierakter „Amore mit Hindernissen“. Neben der Komödie wird es auch eine Tombola geben. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten für acht Euro beim Kartenvorverkauf bei der Metzgerei Gür und im Café „Seinerzeit“.

Jahreskonzert

Bild: Werner Müller

Tennenbronn, Festhalle, Do, 26.12., 19.30 Uhr: Das Jahreskonzert des Musikvereins Frohsinn Tennenbronn (Bild) ist am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Festhalle Tennenbronn zu hören . Mit neuem Dirigent Volker Braun lohnt sich ein Konzertbesuch, denn es stehen aktuelle Komponisten auf dem Spielplan.

Jahreskonzert Musikverein Kurkapelle Schönwald

Bild: Veranstalter

Schönwald, Uhrmacher-Ketterer-Halle, Do, 26.12., 19.30 Uhr: Zum 114. Jahreskonzert lädt der Musikverein Kurkapelle Schönwald am zweiten Weihnachtsfeiertag ein. Mit dem Lied „Feliz Navidad“ wird der Abend eröffnet. Kartenvorverkauf bei der Tourist-Info Schönwald oder unter www.musikvereinschönwald.de.

Zartbitter

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 26.12., 20 Uhr: In der Komödie von Lars Lienen geht um zwei Chocolatiere in einer gemeinsamen Küche. Beide lieben Schokolade, aber Tom liebt nicht die Frauen und Samantha hasst schwule Männer. Karten im Vorverkauf für zwölf Euro im Haus des Gastes, Abendkasse 14 Euro.

Der gestiefelte Kater

Bild: Ute Scholz

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Do, 26.12., 15 Uhr: Nach dem Märchen der Gebrüder Grimm kommt dieses Jahr die Märchenprodiuktion mit „Der gestiefelte Kater“ auf die Theaterbühne. Karten für acht Euro bei Natur- und Feinkost Hoppe. Reservierungen per Email an info@puthe.de gegen Vorkasse.

Jazzquartett Drach/Fiehn/Ascher/Klein

Bild: stock.adobe.com

Furtwangen, Kulturfabrik Furtwangen, Fr, 27.12., 20 Uhr: Die vier jungen Musiker sind auf Heimatbesuch. Das Programm der Musikstudenten umfasst Eigenkompositionen sowie eine Auswahl an Jazzstandards. Karten für neun Euro bei Morys Hofbuchhandlung Furtwangen oder telefonisch unter 07723/7556.