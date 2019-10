Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Alltag und Ekstase

Halloweenparty

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Do, 31.10., 21 Uhr: Die Liveband Lucille (Bild) wird den gruseligen Gestalten bei der ersten Halloweenparty im Kulturzentrum Klosterhof einheizen, während DJ Taste in den Pausen und als Vorprogramm für Stimmung sorgt. Tickets im Vorverkauf unter www.mas-musik.de oder per Email info@mas-musik.de.

Traust du dich? – Halloweenparty der Blechtrommler

Villingen, Gasthaus Ratskeller, Do, 31.10., 19 Uhr: Der Trommlerzug der Glonki-Gilde lädt zum zweiten Mal zur Halloweenparty bei schauriger Dekoration mit DJ AlexK in den Ratskeller ein. Gespenstische Drinks an der Grusel-Cocktailbar warten auf schaurige Gestalten. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 18 Jahren bei einem Dresscode: Halloween-Kostüm.

Herbstfestival: Clara und Robert Ton Trio

Villingen, Musikscheune Villingen-Pfaffenweiler, Fr, 1.11., 17 Uhr: Das TonTrio (Bild) widmet diesen Abend „Clara und Robert“, einem der berühmtesten Liebespaaren der Musikgeschichte. Die Musiker stellen Clara Schumanns Op. 17 dem Op. 80 von Robert Schumann gegenüber, ergänzt durch Haydns Trio Hob. XV:18.

Bock auf Rock Festival

Furtwangen, Festhalle, Sa, 2.11., 20 Uhr: Die Bläserjungend Schönenbach lädt zum ersten Bock auf Rock Festival ein. Die Besucher erwartet ein Abend mit außergewöhnlichem Rock und der Coverband „Outsiders“ (Bild). Karten im Vorverkauf bei der Volksbankfiliale Furtwangen.

Heavy Halloween Festival

Brigachtal, Turn- und Festhalle Kirchdorf, Sa, 2.11., 18 Uhr: Das inzwischen vierte Heavy Halloween-Festival geht mit fünf regionalen Bands aus dem Rock- und Metalbereich. Karten im Vorverkauf für 15 Euro unter anderen bei Neukauf Weißmann im Brigachtal, dem FC Brigachtal sowie den teilnehmenden Bands erhältlich.

Kächeles – Dorftratsch Deluxe

Königsfeld, Haus der Bürger Buchenberg, Sa, 2.11., 20 Uhr: Die Kulturserie „KUBUS -KUltur im BUchenberger-Sportverein“ hat „Die Kächeles“ (Bild) mit ihrem neuen Programm „Dorftratsch Deluxe“ im Haus der Bürger beim SV Buchenberg zu Gast. Karten können bei der Tourist-Info in Königsfeld für 16 Euro erworben werden.

