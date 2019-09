Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Zirkus Charles Knie

Bild: Hans-Jürgen Götz

Villingen, Festplatz Friedengrund, Sa/So, 7./8.9., 16/20 Uhr Villingen: Eine der letzten ganz großen Manegen macht Halt in der Doppelstadt. Mit Motorradkugel, Clowns, Artisten und vielen anderen überraschenden Einlagen sowie prämierten Tierdressuren werden eine einzigartige Show und Theater, aber auch Tanz und Gesang angekündigt. Bis Sonntag präsentiert der mehrfach ausgezeichnete Zirkus Knie täglich zwei Vorstellungen. Am Samstag finden diese um 16 und 20 Uhr statt, am Sonntag ist die Show noch einmal um 11 und um 15 Uhr mitzuerleben.

Schwarzwald Bike Marathon

Bild: Heimpel

Furtwangen, Robert-Gerwig-Platz, Sa/So, 7./8.9., 11.30/5 Uhr: Schon zum 23. Mal wird der Schwarzwald-Bike-Marathon ausgetragen. Nachdem die jüngsten Fahrer am Samstag bei der Hirsch-Sprung Laufrad-Trophy und dem Rena Kids-Cup gefordert sind, starten die Erwachsenen sowie die Jugend am Sonntag um 7 Uhr. Die Nudel-Party stärkt die Wettkämpfer am Samstag ab 17 Uhr.

Töpfermarkt in Hüfingen

Bild: Gabi Lendle

Hüfingen, Sennhofplatz, Sa/So, 7./8.9., 10/11 Uhr: In diesem Jahr werden 39 Keramiker aus dem ganzen Bundesgebiet, aus Frankreich, Belgien, Italien, Ungarn und Estland auf dem Töpfermarkt wieder zeigen, was Keramik sein kann – Geschirr, einzigartiges Gefäß, originelle Vase, keramischer Schmuck, ja sogar ein Musikinstrument. Der Töpfermarkt ist jeweils bis 18 Uhr geöffnet.

Sommerfest der Hexenzunft Villingen

Bild: Archiv Hexenzunft

Villingen, Festplatz Walkebuck, Sa/So, 7./8.9., 15/11 Uhr: Am Samstag sorgen neben Glücksrad und Kinderschminken, Rockin‘ Carbonara ab 19.30 Uhr für ausgelassene Feierstimmung beim Hexen-Sommerfest. Am Sonntag unterhält die Stadtkapelle Blumberg den sonntäglichen Frühschoppen.

Tag des offenen Denkmals

Bild: Martin Disch

Villingen, Kirche St. Bruder Klaus, So, 8.9., 13 Uhr: Zum Tag des offenen Denkmals öffnen neben der Kirche St. Bruder Klaus (Bild), die ab 14 Führungen mit Henry Greif anbietet, auch die evangelische Markuskirche und die Goldenbühlschule sowie das MPS Studio (Anmeldung info@mps-villingen.de) seine Türen.

Tag des offenen Denkmals

Bild: Förderverein

Vöhrenbach, Linachtalsperre, So, 8.9., 11 Uhr: Auch die Linachtalsperre und technisches Museum Kraftwerk (Bild) nehmen beim Tag des offenen Denkmals teil und öffnen von 11 bis 16 Uhr die Pforten. Führungen finden zu Themen wie Wasserkraft, Technik und Baugeschichte der Staumauer statt.

Tag des offenen Denkmals

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Dorfmuseum Buchenberg, So, 8.9., 14 Uhr: In Königsfeld zeigt das Dorfmuseum Buchenberg die früher ausgeübten Handwerke wie Glasblasen, Schnitzen, Weben, Töpfern und die Uhrmacherkunst. Das Albert Schweitzer Haus öffnet um 11 Uhr und bietet um 16 Uhr eine Führung an.

Bewirtung durch die Landfrauen Donaueschingen

Bild: privat

Villingen, Feldner Mühle, So, 8.9., 11 Uhr: Am Sonntag laden die Landfrauen des Bezirks Donaueschingen wieder zu einem Familientag an der Feldner Mühle ein. Zum Mittagstisch mit Pommes und frischen Bratwürsten sowie verschiedenen Beilagen werden die Stubenhogger (Bild) musikalisch unterhalten.