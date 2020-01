Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Konzert mit Revelling Crooks

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Sa, 4.1., 20 Uhr: Nach einem Jahr Zwangspause wird es 2020 wieder ein Konzertprogramm des Folk-Clubs in der Scheuer geben. Viele international bekannte Bands geben sich die Klinke in die Hand. Das 11-köpfige Ensemble „Revelling Crooks“ macht dabei den Auftakt. Seit 25 Jahren bringen sie einen Mix aus Balkan Klezmer Punk, Irish Folk Polka, Italian Partisan Songs, Ska, Rock‘n‘Roll und Mariachi Cumbia auf die Bühne. Karten gibt es im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung, Rietstraße in Villingen.

Amore mit Hindernissen

Bild: Veranstalter

Villingen, Turn- und Festhalle Pfaffenweiler, Sa, 4.1., 20 Uhr: Die Theatergruppe Pfaffenweiler hat wieder fleißig geprobt und präsentiert den Vierakter „Amore mit Hindernissen“, der in der Zeit kurz nach der Wende, als es noch die D-Mark und Telefone mit Wählscheibe gab, spielt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten für acht Euro im Vorverkauf bei der Metzgerei Gür und Café „Seinerzeit“.

Wir sind dann mal weg

Bild: Veranstalter

Villingen, Turn- und Festhalle Rietheim, Sa, 4.1., 20 Uhr: Die 18-köpfige Theatergruppe aus Rietheim lädt zum letzten lustigen Schauspiel ein. Auf dem Spielplan steht die Komödie „Wir sind dann mal weg! von Jonas Jetten und handelt von einer Familie mit geerbtem Bauernhof. Karten für acht Euro bei Berthold Schuhmacher, Telefon 07721/4706 oder Bernd Kantimm, Telefon 33582.

Neujahrskonzert mit dem Bläserquintett „neoBrass“

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Pfarrkirche St. Cyriak, So, 5.1., 17 Uhr: Am Sonntag findet das Neujahrskonzert mit dem Blechbläserquintett neoBrass und Frank Rieger statt. Höhepunkt des Konzerts werden gemeinsam musizierte Werke sein: So stehen dieses Jahr Werke aus dem Barock und der Romantik auf dem Programm.

Grießhaber-Family

Bild: Grießhaber-Family

Tennenbronn, Evangelisches Gemeindehaus, Mo, 6.1., 14.30 Uhr: In gemütlicher Runde wird die Grießhaber Family mit ihrer Mischung aus ruhiger und beschwingter Musik unterhalten. Über Spenden für die Arbeit von Jugendreferentin Janine Betz freut sich der Förderverein der Kirchengemeinde.

Rauhnacht

Bild: Wohlgemuth

Brigachtal, Grillstelle Beckhofen, So, 5.1., 17 Uhr: Interessierte an diesem germanisch-keltischen Brauch können sich am Grillplatz in Beckhofen einfinden. Danach geht es auf einen kurzen, erlebnisreichen Spaziergang, bei dem an verschiedenen Stationen der Brauch und die Traditionen anschaulich erläutert werden.

Bild: Veranstalter

Schwenningen am Neckar, Bürgerheim, Mo, 6.1., 12 Uhr: Das Bürgerheim lädt zum traditionellen Schlachtplattenfest ein. Die musikalische Umrahmung übernimmt „Four Sax Brothers“, ein Ensemble aus vier Saxophonisten der Swano-Band. Beginn der Veranstaltung ist um 12 Uhr mit Mittagessen.

Dreikönigsklepfen der Fuhrkigili

Bild: Rainer Hock

Furtwangen, Marktplatz, Mo, 6.1., 18 Uhr: Die Narrenzunft beginnt ab 18 Uhr mit dem Dreikönigsklepfe der Fuhrkigili. Traditionell erfolgt der Einzug auf dem Marktplatz. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Jugendkapelle. Anschließend kann man sich am Spättlestand oder in der Alten Färbe stärken.