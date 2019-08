Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Innenhof-Festival: Ill River

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Sa, 31.8., 20 Uhr: Die Americana-Rock Band Ill River präsentiert eine Mischung aus Roots-Einflüssen, die sie mit Gitarren, Keybord, eingängigen Rhythmen, einem einzigartigen Songwriting und einem außergewönlichen Frontmann verbindet. Das musikalische Ergebnis ist authentischer Americana-Rock. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Rietstraße 1, oder Morys Hofbuchhandlung, Rietstraße 28 in Villingen, sowie bei der Sparkasse am Marktplatz in Schwenningen.

Eröffnungskonzert mit dem Dönneweg-Quartett

St. Georgen, Stadthalle, Sa, 31.8., 19 Uhr: Das Dönneweg-Quartett eröffnet den Bergstadtsommer 2019 mit Kammermusik und herausragenden Instrumentalsolisten: Dirk Altmann spielt den Klarinettenpart zusammen mit Cimbalisten Enikö Gizery und Hanno Dönneweg an der Karinette sowie Karsten Dönneweg mit der Violoncello (Bild) und weiteren namhaften Künstlern.

Villingen Historic

Villingen, Villa Junghans, Sa/So, 31.8./1.9.: Rund 50 Oldtimer, darunter auch Motorräder, werden bei der erneuten „Villingen Historic“ in herrschaftlicher Umgebung zu sehen sein. Am Samstag finden Ausfahrten statt, bevor um 13.30 Uhr die öffentliche Fahrzeugvorstellung stattfindet. Der Klassiker-Frühschoppen lädt am Sonntag ab 9.30 Uhr an die Villa Junghans ein.

Bewirtung durch den Schalke Fanclub

Villingen, Feldner Mühle, So, 1.9., 11 Uhr: Die Mitglieder des FC Schalke Fanclubs 04 „Königsblauer Virus“ bewirtet die Besucher am Sonntag 17 Uhr. Neben Würstchen mit Pommes, Gulasch mit Knödel und Salat werden auch vegetarische Maultaschen angeboten, obendrein gibt es musikalische Unterhaltung.

Gartenfest des Radfahrvereins Langenbach

Vöhrenbach, Gemeindehaus Langenbach, So/Mo, 1./2.9., 12/16 Uhr: Bereits zum 50. Mal lädt der Radfahrverein Langenbach zum Gartenfest beim Gemeindehaus in Langenbach ein. Am Sonntag unterhält die Stadtkapelle Vöhrenbach ab 12 Uhr beim Frühschoppenkonzert. Ab 14.30 Uhr spielt die Radlerkapelle.

Bergstadtsommer: Kirchenkonzert

Königsfeld, Nikolaus Kirche Buchenberg, So, 1.9., 17 Uhr: Auch beim Konzert im Buchenberger Kirchle wird Enrikö Ginzery mit ihrem Cimbalom zu hören sein. Ebenfalls zum ersten Mal beim Kirchenkonzert dabei: Meinhard „Obi“ Jenne, sonst eher für die lauten Töne mit seinen Soul Diamonds verantwortlich.

Pfarrfest St. Sebastian

Triberg, Kirchplatz Nußbach, So, 1.9., 10.30 Uhr: Um 10.30 Uhr startet das Pfarrfest. Die Musik und Trachtenkapelle Nußbach lädt ab 11.30 Uhr zum Konzert, bevor Erich Kaltenbach ab 15 Uhr unterhält. Beim Bazar und Büchermarkt kann gestöbert oder das Glück bei der Tombola auf die Probe gestellt werden.

Phillip Eschbach in concert

Bad Dürrheim, Kurpark, So, 1.9., 10.30 Uhr: Der Musikverein Hochemmingen spielt beim Kurkonzert ausschließlich Stücke von Komponist Phillip Eschbach (Bild) aus Villingen. Bei gutem Wetter wird das Konzert im Kurgarten bei freiem Eintritt, bei schlechtem Wetter im Kurhaus gegen ein kleines Entgelt gespielt.