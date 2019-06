Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Jazz – Holz

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Kunstraum, So, 30.6., 15 Uhr: Der Verein Kunstkultur präsentiert ab Sonntag, 30. Juni bis Samstag, 27. Juli, die Ausstellung mit dem Titel „Jazz-Holz“ im Kunstraum. Gezeigt werden Skulpturen des Bildhauers Werner Rinderknecht und Fotografien aus der Villinger Jazzszene von Jochen Hahne (Bild). Auf dem Foto: Sängerin Agnes Lepp.

Straßenfest: Französische Nacht

Bild: SK-Archiv

Schönwald, Ortsmitte, Sa, 29.6., 19 Uhr: Entlang der Festmeile präsentieren über 30 Vereine und Gruppen sowie die örtliche Gastronomie, kulinarische Spezialitäten. Wein und Schnapsbrunnen, Bars und Discos sorgen für entsprechendes Ambiente. Ein Rahmenprogramm mit vielen Akteuren sorgt für Unterhaltung.

7. Museumsfest und Oldtimer-Treffen

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Forum am Bahnhof, So, 30.6., 11 Uhr: Die Besucher des Museumsfestes und Oldtimertreffens erwartet ein abwechslungsreiches Programm und viel Neues im Auto- und Technikmuseum St. Georgen. Über 200 passionierte Oldtimer-Fans kommen mit ihren Fahrzeugen zum großen Oldtimer-Treffen.

Wieslefest

Bild: Martin Disch

Villingen, Pfadfinderheim Friedengrund, Sa/So, 29/30.6., 12/10 Uhr: Am Wochenende werden die „Pfadis“ in ihrer traditionellen Kluft ihre Gäste auf dem Zeltplatz rund um das Pfadfinderheim bewirten und unterhalten. Am Samstag beginnt das Fest um 12 Uhr, der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Gottesdienst.

Sommerkonzert

Bild: TSG

St. Georgen, Stadthalle, So, 30.6., 17 Uhr: Das Konzert wird gestaltet von Ensembles des TSG – der Bläser-AG, unter der Leitung von Katja Ettl, der Jazzcrew 2.0, unter der Leitung von Benjamin Heil und dem Profilorchester, unter der Leitung von Michael Berner. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm.

Benefizkonzert mit der „Prime Time Big-Band“

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Haus des Gastes, So, 30.6., 11.30 Uhr: Der Förderverein der Jugendmusikschule „Proludium“ lädt zu einem Benefizkonzert ins Haus des Gastes ein. Einlass beginnt um 11 Uhr. Das besondere Format mit der bekannten PrimeTime Big-Band verspricht ein vielseitiges und mitreißendes Konzerterlebnis.

Singing Souls

Bild: Singing Souls

Niedereschach, Eschachhalle, Sa, 29.6., 19 Uhr: Mit Hits von Queen, Abba und Bon Jovi sorgen die „Singing Souls“ für Abwechslung. Mit dabei sind die international konzertierende Pianistin Yanica Hristova, Gitarrist Mikolay Pociecha, Drummerin Carmen Beha sowie neun Streicher der Jugenmusikschule St. Georgen-Furtwangen und drei Preisträger von „Jugend Musiziert“.

Böhse Neffen und Guggenmusik Gond Commando

Bild: Veranstalter

Sommerfest der Glonki-Gilde

Bild: Sabine Naiemi

Villingen, Unterer Dammweg, Sa/So, 16/11 Uhr: Der Samstag startet um 16 Uhr, bevor es bei der neuen Darts-Meisterschaft dann sportlich zur Sache geht. DJ AlexK wird am Abend an der großen Cocktailbar für musikalische Stimmung sorgen. Musikalisch geht es am Sonntag ab 11 Uhr mit dem Musikverein Zimmerholz 1962 und dem Caritas Trommlerzug weiter. Die Kinderanimation mit Hüpfburg an beiden Tagen lässt auch den kleinen Gästen keine Langeweile aufkommen. Zusätzlich lässt sich das Glück auch noch beim Dreh am Glücksrad herausfordern.