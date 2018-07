von SK

Villinger Weinfest

Bild: Veranstalter

Villingen, Marktplatz, Sa, 28.7., 11 Uhr: Bereits zum 15. Mal findet auf dem Marktplatz das vom Villinger Lionsclub ins Leben gerufene Weinfest statt. Und auch in diesem Jahr geht es nicht darum, die Kassen der Lions oder der helfenden Vereine zu füllen, sondern der Erlös kommt wieder in vollem Umfang einem sozialen Zweck zugute. Die Doubletown Bigband VS (Bild) startet um 11 Uhr mit der musikalischen Unterhaltung. Für das Benefizkonzert der Bigband der Bundeswehr am 7. November sind Karten im Vorverkauf am Weinstand der Lions bereits heute erhältlich.

Sommerfest Freiwilligen Feuerwehr Herzogenweiler

Bild: Gerhard Blessing

Villingen, Feuerwehrhaus Herzogenweiler, Sa/So/Mo, 28./29./30.7., 16/10/15 Uhr: Auf dem neugestalteten Vorplatz der Feuerwehrgaragen hat die Freiwillige Feuerwehrabteilung Herzogenweiler wieder das Festzelt aufgebaut. Das dreitägige Fest beginnt am Samstag mit dem Wettkampf der befreundeten Feuerwehren, bevor DJ Club Designer auf die Musiktasten drückt.

Sommerfest der Kieschtock-Zunft Unterkirnach

Bild: Veranstalter

Unterkirnach, Stockwald, Sa/So, 28./29.7., 16 Uhr: Die Juxolympiade für Jedermann beginnt am Samstag um 16 Uhr bevor die Schwarzwaldfeger (Bild) beim Frühschoppen am Sonntag unterhalten. Mit Traktoren-Geschicklichkeitsfahren, Hau den Lukas und Kuhfladenlotto wird es Besuchern sicher nicht langweilig.

Schlösslegassenfest

Bild: Martin Disch

Villingen, Schlösslegasse, Sa, 28.7., 10 Uhr: Das traditionelle Schlösslegassenfest, veranstaltet vom Café Limba, dem Picknick-Imbiss und den Brigachblätzle, bietet neben Live-Musik mit verschiedenen Bands, Kulinarisches vom Grill, Fassbier, Cocktails und Cafébar auch einen kleinen Flohmarkt sowie Kicker.

Heidelbeerfest

Bild: fotolia/Olga Kochina

Furtwangen, Museum „Gasthaus Arche“, So, 29.7., 14 Uhr: In einem großen Zelt auf dem Arche-Parkplatz, der Wirtsstube und Pavillon stehen Heidelbeerkuchen, Heidelbeereis, Heidelbeerwein und viele andere Leckereien rund um Heidelbeeren bereit. „James“ alias Adolf Brugger wird musikalisch unterhalten.

Bachfst Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen

Bild: Veranstalter

Niedereschach, Schabenhausen, Sa/So/Mo, 28./29./30.7., 18/11.30/15 Uhr: Das ganze Wochenende wird musikalische Live-Unterhaltung von verschiedenen Musikvereinen geboten. Die Bauernkapelle Mindersdorf (Bild) spielt am Sonntag ab 17.30 Uhr. Bauern-Spiele sorgen für Spaß bei Groß und Klein am Sonntag.

