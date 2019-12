Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Motown Goes Christmas

Bild: Bernd Boehne

Villingen, Theater am Ring, Sa, 28.12., 20 Uhr: Pünktlich zum 60. Geburtstag des bekannten Platten-Labels Motown geht das stimmgewaltige Ensemble auf große Weihnachtstournee. Mal heiter, mal besinnlich widmen sich fünf Sängerinnen und Sänger, begleitet von einer Live-Band, unvergesslichen Motown-Christmas-Songs wie Jingle Bells, Winter Wonderland, Santa Claus Is Coming To Town, White Christmas, und Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Innerhalb weniger Jahre wurde die Plattenfirma eine der erfolgreichsten der Musikgeschichte und revolutionierte die amerikanische Popkultur.

Trio Fiehn/Klein/Richter

Bild: Richter

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Sa, 28.12., 21 Uhr: Musikfreunde dürfen sich auf das Trio Fiehn/Klein/Richter freuen. Die drei Jazzmusiker, Lennard Fiehn am Saxophon, Drummer Lucas Klein und Neil Richter am Bass, spielen sowohl eigene Kompositionen als auch ausgewählte Standards, die in besonderer Form wiedergegeben werden. Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Konzert mit Eat the Beat

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Sa, 28.12., 19.30 Uhr: Soulkracher von Größen wie Aretha Franklin, James Brown, Wilson Pickett, Joe Tex, The Commitmkents mit dem Motown Sound der Autostadt Detroit bringen die bekannte Band Eat the Beat auf die Bühne. Karten gibt es im Vorverkauf bei Soundservice, Färberstraße 14 in Villingen und an der Abendkasse.

Forest Blues „reloaded“

Bild: Jazzclub

Villingen, Jazzkeller, Sa, 28.12., 21 Uhr: Bereits zum fünften Mal kommt Forest Blues „reloaded“ zwischen den Jahren in den Jazzkeller. Blues, Soul und funky music sind der musikalische Cocktail, der einmal mehr einen stimmungsvollen Abschluss des alten Jahres um Uli Eith (Bild) garantiert.

Wir sind dann mal weg

Bild: Veranstalter

Villingen, Turn- und Festhalle Rietheim, So, 29.12., 20 Uhr: Die Theatergruppe aus Rietheim lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem lustigen Schauspiel ein. Die Komödie „Wir sind dann mal weg“ von Jonas Jetten steht auf dem Spielplan. Eine weitere Vorstellung findet am Samstag, 4. Januar, statt.

Konzert mit Red Bazz

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, So, 29.12., 19.30 Uhr: Die Band Red Bazz spielt wieder, doch nun mit Alexandra Borth und Pit Schulte in neuer Formation. Der Kartenvorverkauf findet beim SoundService in der Färberstraße 14 in Villingen statt.

Musikalische Weihnachten

Bild: Robert Hermann

Tennenbronn, Heimathaus, So, 29.12., 14.15 Uhr: Mit Gitarre und verschiedenen Harmonikas werden Annemarie und Lisa im Tennenbronner Heimathauses weihnachtliche Stimmung zaubern. Damit viele Gäste teilhaben können, findet um 15.45 Uhr eine weiterer Durchlauf statt. Eintritt ist frei.

Wenn einer eine Reise tut....

Bild: Klaus Dorer

Brigachtal, Mehrzweckhalle Klengen, Sa, 28.12., 19.30 Uhr: Die Theatergruppe des Brigachtaler Musikvereins lädt zu einem weiteren Abenden mit der Komödie „Geräuchertes mit Sauerkraut“ in drei Akten ein. Karten gibt es im Vorverkauf bei Neukauf Weißmann und bei der Poststelle in Kirchdorf.