Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Konzert mit dem Oratorienchor und der Capella Nova

Bild: Günter Ludwig

Villingen, Münster ULF, So, 24.11., 17 Uhr: Im Gedenken an den früheren Münster- und Bezirkskantoren Eduard Wassmer, der im Frühjahr im Alter von 96 Jahren verstorben ist, erklingen die Messe in D-Dur von Antonín Dvorák und Motetten von Anton Bruckner und Joseph Gabriel Rheinberger, vorgetragen vom Villinger Oratorienchor und der Capella Nova. Unnummerierte Platzkarten zu 15 Euro sind beim Ticket-Service im Franziskaner-Kulturzentrum, Telefon 07721/822525 und im Teeladen am Münsterplatz erhältlich. Die Abendkasse wird ab 16.30 Uhr geöffnet sein.

Sportparty VS 2019

Bild: Sportverband Villingen-Schwenningen

Villingen, Neue Tonhalle, Sa, 23.11., 20 Uhr: ein großes und vor allem vielfältiges Rahmenprogramm verspricht Organisator und Sportverbandschef Daniel Fleig. Moderator Michael Antwerpes wird durch den Abend führen. Tickets zum Preis von acht Euro gibt es unter Telefon 07721/822525 sowie online auf der Website der Neuen Tonhalle.

Eins und eins und eins ist schööön

Bild: Nadia Sofokleous

Villingen, Theater am Ring, So/Mo, 24./25.11., 15/10.30 Uhr: Mit einer amüsanten Geschichte präsentieren Nadia Sofokleous (Klarinette), Kwame Cole (Bratsche), Alexandru Szabo (Klavier) und Henry Greif (Sprecher) in kindgerechter Weise Mozarts Kegelstatt-Trio und Ausschnitte aus Rebecca Clarkes Duo für Klarinette und Bratsche. Karten-Telefon 07721 822525.

Japanischer Kugelfisch gefällig

Bild: Bergradler

Triberg, Kath. Pfarrsaal, So, 24.11., 14.30 Uhr: Ein letztes Mal ist das Lustspiel in drei Akten von Willy Stock mit dem Radfahrerverein Bergradler Gremmelsbach zu sehen. Die lustige Geschichte handelt vom turbulenten Alltag eines Hausmannes, der unbedingt mehr Taschengeld möchte.

Das verflixte Klassentreffen

Bild: Stefan Heimpel

Furtwangen, Pfarrsaal St. Cyriak, Sa, 23.11., 20 Uhr: Noch einmal ist der diesjährige Dreiakter der Laienspielgruppe St. Cyriak zu sehen. Die Komödie aus der Feder von Regina Rösch wird die Lachmuskeln der Zuschauer wieder strapazieren. Der Vorverkauf findet bei Morys Hofbuchhandlung statt.

Schauturnen des Turnvereins 1880 Vöhrenbach

Bild: Veranstalter

Vöhrenbach, Sporthalle, So, 24.11., 15.30 Uhr: Die Kinder- und Jugendgruppen des TV 1880 Vöhrenbach laden zum Schauturnen in der Sporthalle Vöhrenbach ein. Es wird ein bunter Querschnitt durch die verschiedenen Turnstunden gezeigt. Für eine kleine Bewirtung ist gesorgt.

Wenn einer eine Reise tut...

Bild: Carmen Hegenauer

Vöhrenbach, Festhalle Hammereisenbach, So, 24.11., 18 Uhr: Die Burgzunft Hammereisenbach schlüpft wieder in ihre Theaterrolle und führt die Komödie „Wenn einer eine Reise tut – oder Geräuchertes mit Sauerkraut“ von Regina Rösch auf. Der Eintritt beträgt sechs Euro.

Jahreskonzert Just Singing

Bild: Chor Just Singing

Tennenbronn, Festhalle, Sa, 23.11., 19.30 Uhr: Der eigens für dieses Konzert gegründete Projektchor rockt mit ihren Stammsängern. Auch Gastsängerinnen und -sänger, wie „Bläckwood“ und der Chor Just Singing sind mit dabei. Karten gibt es nur an der Abendkasse für acht Euro.