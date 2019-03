von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Tag der offenen Tür in der neuen Neckarhalle

Bild: Michael Kienzler

Schwenningen, Neckarhalle, So, 24.3., 11 Uhr: Nach der feierlichen Eröffnung am Samstag steht in der neuen Neckarhalle ein bunter Tag bevor. Neben vielen verschiedenen Musik, Tanz und Kunstaufführungen sowie Mitmachaktionen den ganzen Tag über, belustigt Clown Enrico im Foyer Groß und Klein. Auf der großen Bühne finden Zirkus- und Tanzdarbietungen von Stepptanz bis Hip-Hop statt sowie zahlreiche Konzerte unterschiedlichster Musikrichtungen. Um 19 Uhr beschließt das Preisträgerkonzert den ereignisreichen Tag. Bild: Tanzzeitlos

24. Bad Dürrheimer Kunsthandwerkermarkt

Bild: Sabine Naiemi

Bad Dürrheim, Haus des Bürgers, Sa/So, 23./24.3., 11 Uhr: Ein vielfältiges Angebot von verschiedensten Künstlern und Kunsthandwerkern in ruhiger Atmosphäre erwartet die Besucher beim 24. Kunsthandwerkmarkt in Bad Dürrheim jeweils bis 18 Uhr. Außerdem lädt das Bistro im Haus des Bürgers zu einer Shopping-Pause bei Kaffee und Kuchen ein.

Crippled Black Phoenix

Bild: Zsolt Reti

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, So, 7.4., 20 Uhr: Die britisch-schwedische Rockband Crippled Black Phoenix (Bild) stellt bei ihren sieben Auftritten ihrer Deutschlandtournee das aktuelle Album "Great Escape" auch im Schwarzwald vor. Als Vorbands können sich Besucher auf die beiden US-Bands Soft Kill aus Portland und Fotocrime aus Lousiville freuen.

Klassik im Frühling

Bild: Gerd Jerger

Niedereschach, ev. Kirche, So, 24.3., 18.30 Uhr: Die preisgekrönte Konzertpianistin Yana Hristova und die Soloklarinettistin Michaela David bringen romantische Melodien mit Werken von Franz Schubert, Frédéric Chopin, Felix Mendelssohn-Bartholdy und vielen anderen. Kartenvorverkauf bei Bäckerei Bantle.

90er-Party

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Forum am Bahnhof, Sa, 23.3., 21 Uhr: DJ Jerzy wird das Jahrzent des Aufbruchs und der Erwartungen mit Backstreet Boys, Spice Girls und Wonderwall von Oasis oder Robbie Williams aufleben lassen. Tickets im Vorverkauf für vier Euro bei Feinkost Hoppe, über Facebook oder www.tm-stg.de erhältlich.

Jugendchor a tempo!

Bild: Ev. Bezirkskantorat

Villingen, Ev. Johanneskirche, So, 24.3., 17 Uhr: Mit dem Titel "Missa" erklingen unterschiedliche Vertonungen des Messtextes von Johannes Matthias Michel, Christoph Dalitz, Jean Langlais und anderen. Unter der Leitung von Marius Mack wird Sopranistin Lea Decker und Peter Hastedt instrumental begleiten.

Warten auf Godot

Bild: TaT

Villingen, Theater am Turm, Sa, 23.3., 20 Uhr: Samuel Becketts absurdes Theaterstück "Warten auf Godot" wurde 1969 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Komödie und Tragödie liegen bei dem grotesken Stück eng beieinander. Karten gibt es im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung inder Rietstraße für 14 Euro.

Dr. Syros

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Sa, 23.3., 21 Uhr: Die Band Dr. Syros (Bild) besteht aus Pianisten Martin Sörös, Drummer Daniel Mudrack, Julian Hesse mit Trompete und Basissten Sebastian Schuster. Viele Stücke bewegen sich im klassischen Jazzmuster, doch Anleihen aus R'n'B und HipHop machen ihre Musik funky und groovig.