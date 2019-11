Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

A Cappella Ensemble sonus

Bild: Günter Ludwig

Jahreskonzert Musikverein und Bläserjugend

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Ostbaarhalle Unterbaldingen, Sa, 16.11., 20 Uhr: Der Musikverein Unterbaldingen nimmt die Gäste mit Stücken wie „English“ Folk Song Suite“, „Highlights from Robin Hood“ oder „The Symphonic Beatles“ auf eine Reise durch Großbritannien. Die Stadtmusik Geisingen wird als Konzertpartner unterstützen. Einlass ist ab 19 Uhr.

Schwarzwälder Abend

Bild: Veranstalter

Niedereschach, Die Säge in Kappel, Sa, 16.11., 21 Uhr: Der Trachtenverein Reckhölderle Niedereschach lädt zu einem Schwarzwäder Abend mit Livemusik des Trios Stadlsound“ (Bild). Mit Tänzen in traditionellen Gewändern lässt der Trachtenverein altes und wertvolles Brauchtum lebendig werden. Einlass ist ab 20 Uhr, Karten im Vorverkauf 14 Euro, Abendkasse 17 Euro.

Hof-Adventsmarkt

Bild: Kurt Weiß

Villingen, Schützenhof Obereschach, Sa/So, 16./17.11., 14/11 Uhr: In einem beheizten Zelt können Besucher neben Weihnachtsgeschenken und Adventsdekoration, auch eine Ausstellung in der Scheune sowie ein tolles Kinderprogramm genießen. Bei gutem Wetter wird auch Reiten für Kinder angeboten.

Adventsbasar

Bild: Klaus Dorer

Brigachtal, Heimatmuseum Überauchen, Sa/Sa, 16./17.11., 15/11 Uhr: Der beliebte Adventsbasar der Brigachtaler Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege öffnet am Samstag seine Pforten und hat bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag wird im und um das Heimatmuseum in Überauchen bis 18 Uhr einiges geboten.

Konzert Bachchor-Projekt Elias Mendelssohn

Bild: Veranstalter

Schwenningen am Neckar, Evangelische Johanneskirche, So, 17.11., 17 Uhr: Das eindrucksvolle und umfangreiche Oratorium Elias (op. 70) von Felix Mendelssohn Bartholdy wird von den Sängerinnen und Sänger des Bachchors mit seinem Dirigenten Christof Wünsch aufgeführt. Karten unter anderen bei der Tourist-Info.

Konzert des Chores Colours of Pop

Bild: Kurt Weiss

Villingen, Turn- und Festhalle Obereschach, Sa/So 20/19 Uhr: Unter dem Motto „So ein Zirkus!“ lädt Colours of Pop zu zwei Konzertabenden ein. Karten im Vorverkauf zum Preis von 14 Euro bei jedem Mitglied von Colours of Pop oder bei Clemens Leiter, Telefon 07721/74877, erhältlich.