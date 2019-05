Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

775 Jahre Stadt Vöhrenbach – 200 Jahre Stadtkapelle Vöhrenbach

Bild: Praxedis Dorer

Vöhrenbach, Festzelt auf dem Sportplatz, Sa/So/Mo, 1./2./3.6., 11.30/9.30/15 Uhr: Nach bereits drei Festtagen geht das große Jubiläumswochenende in Vöhrenbach am Samstag mit dem Jugendkapellentreffen mit Umzug um 11.30 Uhr weiter. Anschließend findet die Prämierung der Jugendolympiade im Festzelt statt, bevor ab 19 Uhr die Breg Brass Buebe und „Allgäu Power“ spielen. Nach dem Festgottesdienst am Sonntag zieht ab 14 Uhr der Festumzug durch die Stadt. Zum Handwerkervesper mit Kinder- und Seniorennachmittag wird am Montag ab 15 Uhr eingeladen.

Weltklassik am Klavier – Die Goldberg-Variationen

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Sa, 1.6., 17 Uhr: Der ukrainische Pianist Timur Gasratov (Bild) wird in der Musikreihe „Weltklassik am Klavier“ Bachs Goldberg-Variationen darbieten. Die zweite Konzerthälfte gehört Robert Schumann mit Auszügen aus seinen Fantasiestücken sowie seiner Arabesque und anspruchsvollen Toccata. Karten im Haus des Gastes.

Frühjahrsmarkt in Villingen

Bild: Jens Fröhlich

Villingen, Innenstadt, Sa/So, 1./2.6., 9/10 Uhr: Die Fußgängerzone füllt sich über das lange Wochenende wieder mit zahlreichen Marktständen. Am Samstag öffnet der Markt um 9 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr. Zu finden sind neben Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, PC-Software, Snacks, Haushaltswaren, Schmuck, Lederwaren und Freizeitartikel.

Unimog-Treffen

Bild: Klaus Dorer

Brigachtal, Steinbruch, Sa/So, 1./2.6.: Das beliebte Unimogtreffen findet nach einjähriger Pause mit Parcour und Rahmenprogramm wieder im Brigachtaler Steinbruch statt. Mit Food-Trucks ist für das leibliche Wohl gesorgt, während der Motorradsportclub Brigachtal an beiden Tagen für Getränkenachschub sorgt.

200. Geburtstag von Clara Schumann

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Evangelische Johanneskirche, So, 2.6., 19.30 Uhr: Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Geburt von Clara Schumann geben die Mezzosopranistin Florence Awotula (Bild) und der Pianist Clemens Müller Werke von Komponistinnen zum Thema „Liebe, Sehnsucht und Abschied“ zum besten.

Feuerwehrfest Peterzell-Stockburg

Bild: Sprich

St. Georgen, Festplatz Peterzell, Sa/So/Mo, 1./2./3.6., 16.30/10/16.30 Uhr: Auftakt des dreitägigen Festes ist am Samstag um 16.30 Uhr bevor ab 20 Uhr der bayrische Abend beginnt. Am Sonntag unterhält das Edelweiß Echo zum Mittagstisch. Siggi und Bob spielen zum Handwerkervesper am Montag. Bild: Roland Sprich

Schonacher Mountainbike-Pow Wow

Bild: pixabay

Schonach, Bike Ranch, Sa, 1.6., 9 Uhr: Es werden Radsportneuheiten vom Kinder- übers E- bis zum vollgefederten Hightech-Bike und Informationen zu Bikeleasing präsentiert. Auch Probefahrten sind möglich. Einnahmen aus der Spenden Tour um 16 Uhr kommen dem Bärenpark in Bad Rippoldsau zu Gute.

Die Wechseljahre

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Guckloch-Kino im Postkraftwagenhof, Mo, 3.6., 19 Uhr: Dr. med. Joachim Steller (Bild) zeigt in seinem Vortrag auf, welche Funktionen im weiblichen Körper sich weshalb verändern und was man über diese Zeit wissen sollte. Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle anmeldung@vhs-oberesbregtal.de. Der Eintritt ist frei.