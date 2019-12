Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Konzert mit Chorus Mundi

Königsfeld, Kath. Kirche St. Peter und Paul, So, 22.12., 17 Uhr: Chorus Mundi (Bild) feier jedes Jahr den Jahresabschluss in der katholischen St. Peter und Paul Kirche in Königsfeld. Die 40 Sängerinnen und Sänger werden neben Gospels auch andere bekannte Lieder und Jazzstücke zu Gehör bringen. Leiter Jacob Fauser weiß traditionelle Gospelmusik mit dem zeitgemäßem Sound aktueller Musikrichtungen zu verbinden. Tags zuvor ist der Villinger Gospelchor in der evangelischen Markuskirche in der Heidelbergerstraße 2 in Villingen zu Gast. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Bergweihnacht erklingt in St. Martin

Vöhrenbach, Pfarrkirche St. Martin, Sa, 21.12., 17 Uhr: Seit nunmehr 32 Jahren führt der Männerchor Hochfirst aus Titisee-Neusadt in der Adventszeit die Bergweihnacht auf. Die Spenden für das kostenlose Konzert kommen nach Abzug der Unkosten jedes Jahr einem gemeinnützigen Zweck zugute, dieses Jahr werden Brandgeschädigte und Unfallopfer bedacht.

Weihnachtliche Weisen

St. Georgen, Café Am Schoren, Di, 24.12., 13.10 Uhr: Der Posaunenchor Peterzell unternimmt eine kleine Konzertreise und spielt in Brigach, Ginsterweg 1 spielen sie um 13.10 Uhr, in Peterzell auf dem Neubauernhof gegen 14 Uhr, am Bürgerhaus Stockburg um 14.30, um 15.40 Uhr am Feuerwehrhaus Peterzell.

Villingen, Turn- und Festhalle Pfaffenweiler, Mi, 25.12., 20 Uhr: Die Theatergruppe Pfaffenweiler hat wieder fleißig geprobt und präsentiert den lustigen Vierakter „Amore mit Hindernissen“. Neben der Komödie wird es auch eine Tombola geben. Kartenvorverkauf bei der Metzgerei Gür und im Café Seinerzeit. Bild: Veranstalter

Weihnachtskonzert Musikverein Hammereisenbach

Vöhrenbach, Festhalle Hammereisenbach, Mi, 25.12., 20 Uhr: Der Musikverein Hammereisenbach (Bild) hat ein breites Programm. Mit Leiter Tobias Winter werden unter anderem Kompositionen Ouvertüre „Where“ Eagles soar“, das Konzertwerk „Voice of the vikings“ oder der Marsch „Salve Imperator“ gespielt.

Wenn einer eine Reise tut....

Brigachtal, Mehrzweckhalle Klengen, Do/Sa, 26./28.12., 19.30 Uhr: Die Theatergruppe des Brigachtaler Musikvereins lädt über Weihnachten zu zwei Abenden mit der Komödie „Geräuchertes mit Sauerkraut“ in drei Akten ein. Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet um 15 Uhr ein Kinder- und Familienaufführung statt.

Jahreskonzert Musikverein Kurkapelle Schönwald

Schönwald, Uhrmacher-Ketterer-Halle, Do, 26.12., 19.30 Uhr: Zum 114. Jahreskonzert lädt der Musikverein Kurkapelle Schönwald am zweiten Weihnachtsfeiertag ein. Mit dem Lied „Feliz“ Navidad“ wird der Abend eröffnet. Kartenvorverkauf bei der Tourist-Info Schönwald oder unter www.musikvereinschönwald.de.

Jahreskonzert Trachtenmusikverein Langenschiltach

St. Georgen-Langenschiltach, Sa, 21.12., 20 Uhr: In diesem Jahr übernimmt das Jugendorchester St. Georgen-Unterkirnach-Langenschiltach den ersten Progammteil, bevor dann der Trachtenmusikverein unter der Leitung von Dirigent Michael Peter Stücke wie „Magnolia“, „JFK: In Memoriam“ oder „Mährischer Tanz Nr. 7“ aufführt. Der Eintritt ist frei.