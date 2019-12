Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Neujahrskonzert des Sinfonieorchesters

Bild: Veranstalter

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Mi, 1.1., 17 Uhr: Die Sinfoniker der Doppelstadt laden beim diesjährigen Neujahrskonzert unter dem Motto „Auf Ferienreise“ ein. Dirigent Achim Fiedler hat originelle und ungewöhnliche Werke verschiedener Komponisten herausgesucht, natürlich stehen die Werke der Strauß-Dynastie im Mittelpunkt. Am Sonntag, 5. Januar, findet eine weitere Aufführung statt. Zusätzlich ist das Orchester am 4. Januar im Bärensaal in Schramberg zu Gast und am 6. Januar in der Donauhalle in Donaueschingen. Tickethotline: 07721/82-2525.

Villinger Münsterkonzerte: Jahresausklang

Bild: Roman Laub

Villingen, Münster ULF, Di, 31.12., 22 Uhr: Zu einer Stunde festlicher Musik laden die „Villinger Münsterkonzerte“ mit dem Trompetenvirtuosen Bernhard Kratzer und Organist Paul Theis ein. Es werden Werken von Telemann, Händel, Mozart, Martini, Petrali und Vierne zu hören sein. Karten sind unter Telefon 07721/822525 und im Teeladen am Münsterplatz sowie Abendkasse erhältlich.

Jazz zum Jahresausklang

Bild: Veranstalter

Villingen, Schwarzwald Baar Klinikum ,Di, 31.12., 19 Uhr: Gisela Springer mit ihrer Blockflöte und Oleksandr Postulatiy (Bild) an der Orgel spielen zum Jahresausklang im Andachtsraum der Kapelle des Schwarzwald Baar Klinikums. Besucher sind zu diesem fröhlichen ökumenischen Abendimpuls mit Jazz-Darbietung der beiden Musiker eingeladen.

Satirischer Jahresrückblick

Bild: Veranstalter

Villingen, Kleinkunstbühne Ratskeller, Fr, 10.1., 20 Uhr: Thomas Moser und Michael Schopfer (Bild) nehmen bei ihrem satirischen Jahresrückblick wieder kein Blatt vor den Mund. In diesem Jahr lautet das Motto „Eine Stadt sieht Rot(h)“. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 07721/25386 oder 07720/5825.

Maxim Kowalew Don Kosaken

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Haus des Gastes, Mi, 1.1., 16 Uhr: Der Chor der Maxim Kowalew Don Kosaken (Bild) wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge, ukrainische und deutsche Weihnachtslieder sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info, Telefon 07725/800945.

Zuckerguss und Kräuterkekse

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Haus des Gastes, Fr, 3.1., 19.30 Uhr: Das Kolping-Theater aus Schramberg verspricht dieses Jahr Komik und Wortwitz mit dem bekannten Stück „Tortenkaiser“. Karten gibt es zum Preis von zehn Euro bei der Tourist-Info Königsfeld, Telefon 07725/800945 oder www. Kolping-schramberg.de.

Der gestiefelte Kater

Bild: Ute Scholz

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Mi/So, 1./5.1., 15 Uhr: Nach dem Märchen der Gebrüder Grimm kommt dieses Jahr die Märchenproduktion mit „Der gestiefelte Kater“ auf die Theaterbühne. Karten für acht Euro bei Natur- und Feinkost Hoppe. Reservierungen gegen Vorkasse per Email an info@puthe.de.

Winterzauber für den guten Zweck

Bild: Veranstalter

Villingen, Klosterhof, Do, 2.1., 15 Uhr: Neben der Villinger Puppenbühne mit verschiedenen Stücken, bringen auch mehrere Zauberer sowie der Zirkus Confetti, aber auch die tägliche Tombola und eine Kinderdisco Kinderaugen zum Leuchten. Karten im Vorverkauf beim Ticket-Service unter 07721/822525 erhältlich.