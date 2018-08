von SK

Waldfest Gesangverein Kirnachklänge

Bild: Werner Müller

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Klicken Sie sich durch und lassen Sie sich inspirieren!

St. Georgen, Kammererhöhe, Sa/So/Mo, 11./12./13.8., 14/10/16 Uhr:Der Oberkirnacher Gesangverein Kirnachklänge feiert insgesamt drei Tage im Zelt, das die Feuerwehr bereits nutzte, sein traditionelles Waldfest. Zu Kaffee und Kuchen sind die Gäste am Samstag bereits ab 14 Uhr eingeladen, bevor ab 20 Uhr die Schwarzwaldfeger für Stimmung sorgen. An den Frühschoppen ab 10 Uhr mit Ernst Weißer aus Königfeld am Sonntag, schließen sich zur musikalischen Unterhaltung die Villinger Stadtharmonisten (Bild) ab 14 Uhr an.

Sun-Hill-Festival

Bild: Eventfabrik

Schonach, Langenwaldschanze, Sa, 11.8., 15 Uhr: Im Auslauf der Langenwald-Schanze haben die fünf Jungs der Eventfabrik (Bild) wieder das Sun-Hill-Festival auf die Beine gestellt. Auf der großen Bühne treten verschiedene DJs und Live-Bands von Rap bis Techno auf. Karten kosten an der Tageskasse 25 Euro. Cocktails, Likör, Bier und alkoholfreie Getränke warten auf Besucher.

Orgelmusik zur Marktzeit

Bild: Veranstalter

Villingen, Benediktinerkirche, Sa, 11.8., 11 Uhr: Bei der nächsten Orgelmusik zur Marktzeit haben die Villinger Münstermusik und die Stiftung "Johann-Andreas-Silbermann-Orgel von 1752 Rekonstruktion" Ana Stankovic aus Villingen am Alphorn und Carmen Jauch (Bild) aus Alpirsbach an der Orgel eingeladen. Die Benediktinerkirche erwartet die Besucher ab 11 Uhr.

Stunde der Kirchenmusik

Bild: Gaby Fürniß

Bad Dürrheim, Evangelische Johanneskirche, So, 12.8., 19.30 Uhr: Bei diesem klassischen Konzert für Trompete und Orgel kommen Stücke aus dem Barock, von Bach, Telemann, Albinoni und anderen Komponisten. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Organisatoren und Akteure.

Das Hornberger Schießen

Bild: Veranstalter

Hornberg, Freilichtbühne, So, 12.8., 16 Uhr: Besucher erleben in einem lustigen Spiel, mit Witz, Humor und dem nötigen „Schuss Selbstironie“, wie Hornberger Bürger das Missgeschick ihrer Vorfahren beim Herzogempfang anno 1564 geschah. Der erste Rang kostet für Erwachsene zehn Euro, zweiter Rang neun Euro.

Moderierte Tunnelfahrt mit dem Dampfsonderzug

Bild: Manuel Mader

Triberg, Bahnhof Triberg, So, 12.8., 13.15 Uhr: Die etwa dreistündige Tour in historischen Loks führt durch 37 Tunnels von Triberg über St. Georgen nach Hausach und zurück nach Triberg. In Hausach kann gegenüber vom Bahnhof die Modelleisenbahnanlage der Schwarzwaldbahn besichtigt werden.

Weltklassik am Klavier

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Sa, 11.8., 16 Uhr: Die Pianistin Ioana Ilie (Bild) spielt von Bach, Schubert, Weber, Debussy und Ravel. In diesem Jahr stehen der Tanz und dessen Entwicklung im Mittelpunkt ihres Programms. Reservierungen unter Telefon 0211 936 5090 oder per Email an info@weltklassik.de.

Knechten und Schuften auf der Saline

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Rathausplatz, So, 12.8., 16 Uhr: Die Badedienerin Johanna nimmt die Teilnehmer bei ihrer Stadtführung mit in das 19. Jahrhundert und erklärt anschaulich, welche wichtige Rolle die Solle damals spielte. Karten erhältlich unter www.badduerrheim.de sowie im Haus des Gastes.

