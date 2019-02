von SK

Mein innerer Elvis

Bild: Alexander Chlup

Villingen, Theater am Turm, Mo, 4.2., 15/20 Uhr: Mit insgesamt drei Vorstellungen bringen die Schüler der Hoptbühl-Theater-AG (Bild) den legendären Hüftschwung von Elvis auf die Bühne. Das Stück von Jana Scheerer handelt von der fünfzehnjährigen Antje, die Elvis liebt. Sie ist sich sicher: Elvis lebt noch. Deshalb will sie unbedingt nach Memphis. Ihre Familie hat aber andere Pläne. Deshalb macht Antje sich so schnell wie möglich aus dem Staub. Ihr Ziel: Ein Elvis-Contest. Vorstellungen finden am 4. Februar um 15 Uhr und 20 Uhr sowie 5. Februar um 15 Uhr zu je acht Euro Eintritt statt.