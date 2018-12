von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

"Winterlust" – Neujahrskonzert des Sinfonieorchesters

Bild: Sarah Rauch

Villingen-Schwenningen, Franziskaner Konzerthaus, Di, 1.1., 17 Uhr: Am 1. Januar startet das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen mit seinem neuen Chefdirigenten, Achim Fiedler, musikalisch in das Jahr. Die Konzerte am 1. und 6. Januar hat er mit "Winterlust" überschrieben und Werke der goldenen Epoche des Wiener Walzer und natürlich winterliche Hörgenüsse ausgesucht. Karten für die Konzerte gibt es für 30, 26 und 22 Euro im Ticketshop im Franziskaner-Kulturzentrum und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen im Ticketverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg.