Klassik-Live: Klavierduo Anima

Bild: Anima

Bad Dürrheim, Hotel am Solegarten, Mo, 30.7., 19.30 Uhr: Das Klavierduo Anima aus Freiburg, bestehend aus den beiden Pianistinnen Aymara Cubas und Hana Akiyama, wollen die Intensität und die Freude des vierhändigen Klavierspiels weitergeben. Dafür haben sie sich ein recht anspruchsvolles Programm gewählt. Die gebotenen Stücke dieses Konzertes haben alle etwas mit Märchen zu tun. Die beiden Duo-Partnerinnen treten in "Klassik live" bereits zum zweiten Mal auf; ihr guter Ruf eilt ihnen also voraus und sichert ihnen ein herzliches Willkommen.

