Karten zu gewinnen

Hausach, Stadthalle, Fr31.01., 20 Uhr: Zur Veranstaltung „Voll auf die 12“ aus der Reihe „Witz vom Olli“ verlost der SÜDKURIER drei mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Mittwoch, 29. Januar, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050095 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort: „Witz vom Olli“ an.

Konzert mit „Rumba de Bodas“ aus Italien

Donaueschingen, Kulturbahnhof, Mo, 27.1., 20 Uhr: Das nächste Montagabend-Highlight steht im Kulturbahnhof auf dem Programm: Rumba De Bodas (Bild), die rhytmisch-fetzige Band aus Italien ist zu Gast. Ihr hochtouriger Latin-Funk-Mix bewegt sich zwischen Disco und Ska, getragen durch Punk und einem sich stetig ändernden musikalischen Ansatz.

Die Wolf-Gäng

Mit seinem Vater zieht der 13-jährige Vampir Vlad nach Craisfelden. Hier wimmelt es nur so von Feen, Hexen, Trollen und Zwergen. An seiner neuen Schule freundet er sich mit den Außenseitern Faye und Wolf an. Mit Unterstützung des gutmütigen Hausmeisters Hannappel kommen sie einer mysteriösen Verschwörung auf die Spur. Bürgermeister Louis Ziffer bringt die ganze Stadt in Gefahr!