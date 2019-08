Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Bergstadtsommer: Moderne Musik

Bild: Bergstadtsommer

St. Georgen, Kunstraum Grässlin, Mo, 2.9., 19 Uhr: Der Bergstadtsommer 2019 geht in die nächste Runde: In passender Athmosphäre des Kunstraums der Galerie Grässlin (Bild) präsentiert sich die renomierte Künstlerin Enrikö Ginzery. Mit ihrem Cimbalom, einem mit Klöppeln geschlagenem Hackbrett, wird sie das von Dirk Altmann konzipierte Programm darbieten. Der Eintritt beträgt an der Abendkasse zehn Euro, ermäßigt werden fünf Euro fällig. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in den Räumen der Galerie Grässlin.