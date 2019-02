von SK

Klassik Live: Trio Maurice – Cubas-Immer-Queyras

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Hotel am Solegarten, Mo, 11.2., 19.30 Uhr: Das Trio Maurice aus Freiburg (Bild) spielt Werke von Beethoven, Haydn und Piazolla. Die drei Musikerinnen Lisa Immer mit ihrer Violine, Gesine Queyras am Cello und Aymara Cubas am Klavier bringen Geister-, Zigeuner- und Tangoklänge dieser großen Komponisten auf die Bühne. Kontrast zum klassischen Stil der Stücke von Beethoven und Haydn bieten der "Winter" und der "Frühling" von Astor Piazzola. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, um eine Spende wird jedoch gebeten.