Fasnet der Münsterwieber

Villingen, Münsterzentrum, Mo/Mi, 10./12.2., 20/17 Uhr: Die Münsterwieber verwandeln die Bühne in einen Märchenwald. Nachdem am heutigen Montag nur Frauen Zutritt haben, sind Männer am Mittwoch, 12. Februar, willkommen. Auch im Gemeindehaus St. Bruder Klaus ist der erste Abend, Dienstag, 11. Februar, 19.30 Uhr Frauen vorbehalten. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Geißenmeckerer Kids Day

Schonach, Geißenstall, Mo, 10.2., 15 Uhr: Der erste Geißenmeckerer Kids Day steht in den Startlöchern. Alle interessierten Kinder zwischen vier und zehn Jahren sind eingeladen, mit den beiden Kindsmägde, Anne Schätzle und Susi Zoremba, Masken zu basteln. Die Masken können dann beim großen Kinderumzug am Fasnetsamstag, 22. Februar, zum Einsatz kommen.

Die Heimkehr

Bad Dürrheim, Kurhaus, Mo, 10.2., 20 Uhr: In „Die Heimkehr“ erzählt Hermann Hesse eine zarte Liebesgeschichte, in der zwei gesellschaftliche Außenseiter, ein Weltenbummler und eine Witwe, im jeweils anderen eine neue Heimat und Geborgenheit finden. Karten im Vorverkauf für zwölf Euro im Haus des Gastes und an der Abendkasse 14 Euro.