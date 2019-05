von SK

Vatertagshock

Bild: dpa

Villingen-Schwenningen und Umland, Do, 30.5.: Zahlreiche Vereine laden an Christi Himmelfahrt zum traditionellen Vatertagshock. In Öfingen bei Bad Dürrheim laden neben dem Himmelbergfest auch die Hochemminger Ried-Hexen und der ASV Unterbaldingen ein. Der Musikverein in Mönchweiler oder der FC Viktoria Peterzell sowie die Freiwillige Feuerwehr Burgberg und der Trommlerzug der Glonki-Gilde veranstalten meist mit musikalischer Unterhaltung einen Vatertagshock. Alle Veranstaltungen am Vatertag sind im untenstehenden Kalender unter „Feste, Treffs und Brauchtum“ aufgeführt.

775 Jahre Stadt Vöhrenbach – 200 Jahre Stadtkapelle

Bild: Praxedis Dorer

Vöhrenbach, Festzelt auf dem Sportplatz, Do-Mo, 30.5.-3.6.: Das große Festwochenende startet mit dem Vatertagshock der Stadtkapelle ab 12 Uhr und dem Guggenmusiktreffen am Abend. Der Blasmusikabend am Freitag beginnt um 18.30 Uhr mit acht Kapellen und ab 23 Uhr den „Brotäne Herdepf“, bevor es am Samstag ab 11.30 Uhr mit dem Jugendkapellentreffen mit Umzug weitergeht.

Frühjahrsmarkt in Villingen

Bild: Jens Fröhlich

Villingen, Innenstadt, Do-So, 30.5.-2.6, 9 bzw. 10 Uhr: Die Fußgängerzone füllt sich über das lange Wochenende wieder mit zahlreichen Marktständen. Werktags öffnet der Markt um 9 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 10 Uhr. Zu finden sind neben Damen-, Herren- und Kinderbekleidung auch PC-Software, Snacks, Haushaltswaren, Schmuck, Lederwaren und Freizeitartikel.

Frühlingsfest des Akkordeonvereins

Bild: Veranstalter

Villingen, Schützenhaus Tannheim, Do, 30.5., 11.30 Uhr: Der Akkordeonverein Tannheim lädt zum beliebten Frühlingsfest beim Tannheimer Schützenhaus ein. Das Unterhaltungsprogramm startet ab 11.30 Uhr zum Frühschoppen mit Susie und Peter, bevor das Jugendorchester sich ab 14 Uhr präsentiert.

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Bürgers, Mi, 29.5., 20 Uhr: Mit ihrem Programm „Innen 20, außen ranzig“ sind beim Bad Dürrheimer Kulturforum Fischer & Jung (Bild) im Haus des Bürgers zu Gast. Karten gibt es im Vorverkauf im Haus des Gastes, Telefon 07726/666-266 oder online unter www.badduerrheim.de.

Big Band Night

Bild: Veranstalter

Villingen, St. Ursula-Schulen, Mi, 29.5., 19 Uhr: Die St. Ursula Big Band (Bild) empfängt am Mittwoch die Jazzcrew 2.0 des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums St. Georgen. Unter der Leitung von Matthias Eschbach lädt die St. Ursula Big Band in die Aula ein. Der Eintritt zum Doppelkonzert der beiden Big Bands ist frei.

Steven Bailey und Earl Hope live

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Biercafé Engel, Mi, 29.5., 20 Uhr: Zu Gast bei der Live-Musik-Party ist Steven Bailey (Bild), der oft mit Jim Morrison oder Jon Bon Jovi verglichen wird. Zusammen mit Earl Hope spielt der in den USA geborene Popgeiger auch auf der Akustik- und Elektrogitarre. Der Eintritt ist frei.

Dem Biber auf der Spur im Wieselsbachtal

Bild: Veranstalter

Villingen, Gasthof Auerhahn, Mi, 29.5., 17.30 Uhr: Gemeinsam mit dem stellvertretenden Forstamtsleiter Roland Brauner (Bild) geht es dem Biber auf die Spur. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung unter Telefon 07721/82-2340 oder E-Mail tourist-info@villingen-schwenningen.de möglich. Kosten pro Person 9,50 Euro.