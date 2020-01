Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Anny Hartmann: Jahresrückblick

Bild: Wolfgang Michel

Schwenningen am Neckar, Theater im Capitol, Mi, 8.1., 20 Uhr: In ihrem Jahresrückblick der etwas anderen Art wirft die Kabarettistin Anny Hartmann (Bild) einen satirischen Blick auf die vergangenen zwölf Monate, bei dem den Zuschauern nicht selten das Lachen im Hals stecken bleibt. Ihre Themen sind teilweise brisant, vor allem aber hochaktuell. Von der Grundeinkommen-Diskussion über den Tempolimit-Streit, Klima-Streiks oder das Brexit-Disaster und das G20-Treffen sowie dem Mauerfall-Jubiläum wird in ihrem neuen Programm alles noch einmal unter die Lupe genommen.

Karten zu gewinnen

Bild: Veranstalter

Freiburg, Konzerthaus, Sa,18.01., 20 Uhr: Der SÜDKURIER verlost zu „all you need is love“ – Das Beatles-Musical“ zwei mal zwei Eintrittskarten. Wer diese gewinnen möchte, ruft bitte bis Freitag, 10. Januar, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050095 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort „Beatles Musical“ an.

Wuescht 2-3-4

Bild: Franziskanermuseum

Villingen, Franziskanermuseum, Di, 7.1. bis So, 1.3.: Pünktlich zum Dreikönigstag haben sich die Fastnachtsfiguren von Ingeborg Jaag an den Ausstellungsräumen des Franziskanermuseums versammlet. Bis 1. März sind die kunstvoll dargestellten Szenen zu sehen: Dienstag bis Samstag 13 bis 17 Uhr, sonntags 11-17 Uhr, Fastnachtsmontag und –Dienstag 13 bis 17 Uhr.

Außen 20 – innen ranzig

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Kulturfabrik Furtwangen, Fr, 10.1., 20 Uhr: Mit viel Improvisation und großem Spaß, begeistert das Comedy-Duo Fischer & Jung seit Jahren ihre Zuschauer. Kein Abend ist wie der Andere. Karten im Vorverkauf bei Mory‘s Hofbuchhandlung Furtwangen und Fürderer Schreibwarenhandel in Vöhrenbach.

Georg Spindler – Liedermacher

Bild: Veranstalter

Schwenningen am Neckar, Härings Kulturcafé, Fr, 10.1., 20 Uhr: Georg Spindler (Bild), der Liedermacher aus Issing, eröffnet mit seinem Soloprogramm die diesjährige Kulturbühne im Café Häring. Karten gibt es im Café oder unter Telefon 07720/35558. Abendkasse und Einlass ist ab 19 Uhr.

Theater rund um „Verruckts Gäld“

Bild: Andreas Trenkle

Furtwangen, Festhalle, Fr,/Sa 10./11.1., 19.30 Uhr: Die turbulente Komödie „Verruckts Gäld“ wird von der Laienspielgruppe Linach noch einmal an zwei Spieltagen gezeigt. Karten gibt es für zehn Euro im Vorverkauf bei Böhler Optik in Furtwangen. Letzte Chance bietet die Gruppe am Samstag, 11. Januar.

Satirischer Jahresrückblick

Bild: Veranstalter

Villingen, Ratskeller, 10.1., 20 Uhr: Thomas Moser und Michael Schopfer (Bild) nehmen bei ihrem satirischen Jahresrückblick unter dem Motto „eine Stadt sieht Rot(h)“ wieder kein Blatt vor den Mund. Karten im Vorverkauf unter Telefon 07721/25386, 07720/5825 oder th.moser@gmx.de.

Ein Amerikaner in Paris