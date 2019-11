Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Old School – Die Zukunft kann warten

Bild: MTS GmbH_Robert Maschke

Schwenningen am Neckar, Neckarhalle, Mi, 6.11., 20 Uhr: Wenn Comedian und Kabarettist Özcan Cosar (Bild) die deutschen und türkischen Befindlichkeiten unter die Lupe nimmt und Klischees und Stereotypen auf den Punkt bringt, geht‘s richtig lustig zu. Mit Selbstironie, Situationskomik und vollem Körpereinsatz bringt er auf die Bühne, was er zwischen Bopser und Bosporus, zwischen Brezeln und Baklava erlebt, erfahren und zu hören bekommen hat. Mit seinem zwischenzeitlich dritten Solo-Programm weiß er die Klischees eines Deutsch-Türkens aufzumischen.

Galakonzert der Tenöre

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Mi, 6.11., 19.30 Uhr: Die beiden renomierten Operntenöre Konrad Debski und Bartosz Nowak geben gemeinsam mit Maria Brila am Klavier neben bekannten Operettenarien auch neapolitanische Lieder sowie Musical und Filmmelodien zum Besten. Der Eintritt kostet acht Euro regulär, mit Bad Dürrheimer Gästekarte sechs Euro.

Karten zu gewinnen – Roberto Legnani

Bild: Veranstalter

Donaueschingen, Alte Hofbibliothek, Mi, 13.11., 19.30 Uhr: Wer zwei von insgesamt sechs Karten für das Konzert von Roberto Legnani – Hommage an die klassische Gitarre – gewinnen möchte, ruft bitte bis Freitag, 8. November, 12. Uhr unter Telefon 01379/37050095 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort: „klassische Gitarre“ an.

Klassisches Konzert der Familie Uhde

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, KWA Kurstift, Do, 7.11., 16 Uhr: Michael Uhde ist Professor für Klavier und Kammermusik und wird in Begleitung seiner Frau Sanja Uhde, eine angesehene Chellistin, beim diesjährigen klassischen Konzert Werke von Bach bis Chopin spielen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die transsibirische Eisenbahn

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Forum am Bahnhof, Do, 7.11., 19 Uhr: Manfred Oberg nimmt die Besucher mit auf die sieben tägige Reise von Moskau nach Peking. 9000 Kilometer und sieben Zeitzonen verdeutlichen die Dimensionen dieser Strecke. Einlass ist bei freiem Eintritt um 18.30 Uhr. Das FAB-Team sorgt für die Bewirtung.

Best of Dreigroschenoper 2071

Bild: Tim Dobrovolny

Villingen, Theater am Ring, Do, 7.11., 20 Uhr: Die Handlung von Bertold Brechts und Kurt Weills Oper von 1928 kreist um den Konkurrenz- und Existenzkampf zweier Geschäftsleute in London. Das Stück ist einer der größten Erfolge der Theatergeschichte. Stückeinführung ist um 19.30 Uhr im Kleinen Saal.

Albtraum Jakobsweg

Bild: privat

Schonach, Pfarrzentrum St. Urban, Do, 7.11., 19.30 Uhr: Herbert Noack (Bild) liest im Pfarrzentrum aus dem dritten Teil seiner Krimi-Reihe. Neben einer authentischen Pilgererfahrung mit eindrucksvoll beschriebenen Landschaften, wurde eine spannende fiktive Handlung entwickelt, auf der Basis eigener Erlebnisse.

Literaturtage: Comic-Lesung mit Krieg und Freitag

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Stadtbibliothek, Do, 7.11., 19 Uhr: Aus einer Laune heraus hatte Tobias Vogel (Bild) angefangen, seinen Alltag in kleinen, sehr simpel gezeichneten Strichpersonen-Cartoons zu verarbeiten. Mit seinen lustigen Zeichnungen gewann er in diesem Jahr den begehrten Grimme Online Award.