von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es fünf Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Schlüsselübergabe – Die Figuren von Ingeborg Jaag

Bild: Franziskanermuseum

Villingen, Franziskanermuseum, Mi, 6.3., 13 Uhr: Die Welt der Figuren von Ingeborg Jaag ist eigentlich der Zeitgeschichte enthoben. Persönlichkeiten der Vergangenheit, wie der "Spittelmathis" oder der "Eierma" begleiten den zeitlosen Umzug der historischen Villinger Fastnacht. Dieser wird allerdings jedes Jahr etwas anders zusammengestellt unter einem bestimmten Motto. Mit der "Schlüsselübergabe" in 2019 wird erstmals explizit ein aktuelles Thema aufgenommen.

The 12 Tenors – Die größten Hits

Bild: Susannah V. Vergau

Singen, Stadthalle, Mi, 6.3., 20 Uhr: Auf ihrer neuen Tournee geben "The 12 Tenors" eine Hommage an die Welthits des vergangenen Jahrtausends. Die zwölf Sänger, begleitet von einer hochkarätigen Band sorgen für ein eindrucksvolles Klangerlebnis und eine Show der Extraklasse. Tickets unter 0800/999-1777 oder im SK-Service-Center erhältlich.

Dui do on de Sell – ...und du lach'sch halt

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Haus des Gastes, Do, 16.5., 20 Uhr: Mit viel Humor und ihrer herzlich-ehrlichen Art legen "Dui do on de Sell" gnadenlos die Finger die die Wunden des genial banalen Wahnsinns unserer Gesellschaft. Karten für 23,50 Euro ab sofort über die Tourist-Info Königsfeld / Kulturticket VS.

Schienenkreuzfahrt in der Schweiz

Bild: Veranstalter

Schwenningen, DRK-Haus, Do, 7.3., 19 Uhr: "Schienenkreuzfahrt in der Schweiz", zum Filmabend mit diesem Thema lädt der Schwenninger Videoclub und der Autor Richard Obermayer alle Interessierten ein. Der Film hat eine Gesamtdauer von 45 Minuten. Der Eintritt ist kostenlos.

Sonderführung im Phonomuseum

Bild: Phonomuseum

St. Georgen, Deutsches Phonomuseum, Do, 7.3., 14.30 Uhr: Die Besucher können Wissenswertes über die historischen Geräte sowie die Musikgeschichte erfahren. Musik- und Technikliebhaber erhalten bei einem Rundgang durch das Museum einen vertieften Einblick in die Phonogeschichte und -technik.