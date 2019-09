Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Turmblasen des Villinger Posaunenchors

Bild: Posaunenchor

Villingen, Funkturm Hubenloch, Mi, 4.9., 19.5 Uhr: Ein letztes Mal erklingen unter der Leitung von Philipp Eschbach von hoch oben Choräle und Lieder des Posaunenchors der evangelischen Kirchengemeinde Villingen. Pünktlich um 19.05 Uhr bis 19.30 werden Melodien vom Funkturm am Hubenloch aus weit über die Stadt zu hören sein.

Spielenachmittag

Bild: Schwarzwald-Baar-Center

Villingen, Schwarzwald-Baar-Center, Mi/Do/Fr, 4./5./6.9., 11.30 Uhr: Noch bis Freitag steht im Schwarzwald-Baar-Center das Spielen im Vordergrund. Ein buntes Sammelsurium von Spieleklassikern laden die kleinen Besucher zu einem Spielenachmittag mit der Familie ein. Kostenfrei kann wochentags von 11.30 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr gespielt werden.

Jazzin‘the Black Forest mit Johanna Summer

Bild: theemu

Villingen, MPS Studio, Tonstudio, So, 15.9., 20 Uhr: Die 23-jährge Pianistin Johanna Summer ist eine mehrfach ausgezeichnete Größe in ihrem Genre. Die Ausnahmekünstlerin legt in ihrer Musik einen besonderen Fokus auf die Zusammenkunft von klassischer Genauigkeit und Interpretation mit der Spontanität des Jazz.

Preisträger² – Konzert für Sopran und Orgel

Bild: Rapa

Tennenbronn, Kath. Kirche St. Johannes der Täufer, So, 15.9., 19 Uhr: Das diesjährige Gastkonzert bestreiten Martin Sturm (Bild) zusammen mit den drei jungen Posaunisten Jonas Kopf, Sebastian Flaig und Dominik Fleig. Das etwa einstündige Konzert enthält neben Orgelimprovisationen unter anderem Werke von Händel.

40 Jahre Guggenmusik Bloos-Arsch

Bild: Roland Sprich

St. Georgen, Festplatz Peterzell, Fr-Mo, 13.-16.9., 19/14/11 Uhr: Mit einem großen Festwochenende feiert die Guggenmusik Bloos-Arsch ihr 40-jähriges Bestehen. Gefeiert wird im und um ein Zweimaster-Zirkuszelt mit Schlagerparty am Freitag, einem Streitwagenrennen am Samstag und internationalen Guggenmusiktreffen.

22. Schlachtfest in Neuhausen

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Festwiese Neuhausen, Sa/So/Mo, 14./15./16.9., 17.30/11.30/14.30 Uhr: Der Musik- und Trachtenverein lädt zum 22. Schlachtfest mit Unterhaltung durch verschiedene Musikvereine der Region ein. Beim Handwerkervesper am Montag spielen „Luft und Blech“ sowie „Heimathelden“.

Naturparkmarkt und verkaufsoffener Sonntag

Bild: Sprich, Roland

St. Georgen, Marktplatz, So, 15.9., 11 Uhr: Zum zwölften Mal findet der Naturparkmarkt, ein Markt rund um regionale Produkte, traditionelles Handwerk und ländliches Leben, auf dem Marktplatz statt. Auch der verkaufsoffene Sonntag lädt von 13 bis 18 Uhr zum bummeln ein.