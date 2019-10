Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Studium Generale: „Alles Fake? Die Verantwortung der Wissenschaft“

Schwenningen am Neckar, Hochschule Furtwangen, Mi, 30.10., 18 Uhr: Thema des Vortrages von Dr. Thorsten Fitzon (Bild) ist „Brave New Fake – Die Verantwortung der Wissenschaft“. Fälschungen, Plagiate und das Durchsetzen von wirtschaftlichen oder politischen Interessen bedrohen regelmäßig den Vertrauenspakt zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Thorsten Fitzon ist promovierter Literaturhistoriker und wissenschaftlicher Referent an der Hochschule Furtwangen. Der Vortrag findet in Hörsaal E 0.02 in Schwenningen, Zugang über den Innenhof, bei freiem Eintritt statt.

Donaueschingen, Kulturbahnhof, Mi, 30.10., 16 Uhr: Seit 30 Jahren ein Paar in Kunst und Leben: Nini de Paris und Mischa Scherer stellen im Kulturbahnhof Donaueschingen gemeinsame und individuelle Fotografien und Malereien aus. Die am 12. Oktober eröffnete Ausstellung ist noch bis 6. Januar zu sehen. Der Kulturbahnhof öffnet täglich ab 16 Uhr.

Wie wird aus Milch Käse?

Tennenbronn, Mooshof, Mi, 30.10., 14 Uhr: Familie Günter vom Mooshof in Tennenbronn zeigt bei der Führung wie aus der Bio-Milch Käse hergestellt wird und wie dieser richtig gelagert wird. Fragen rund um die Eigenproduktion werden beantwortet. Eine Anmeldung ist bei der Tourist-Info in Schramberg-Tennenbronn unter Telefon 07729/926028 möglich.

Horrorhöh – Die Halloween-Party in Neukirch

Furtwangen, Schwarzwaldhalle Neukirch, Do, 31.10., 20 Uhr: Auf zwei gruselig dekorierten Floors haben Verkleidete bis 21 Uhr freien Eintritt. Im Clowns-Kabinett ist DJ Charisma mit Musik der 2000er und aktuellen Hits zu finden, während DJ Manne in der Gruft die 1980er und 1990er aufleben lässt.

Traust du dich? – Halloweenparty der Blechtrommler

Villingen, Gasthaus Ratskeller, Do, 31.10., 19 Uhr: Bei schauriger Dekoration heitzt DJ AlexK den Gestalten im Ratskeller ein. Gespenstische Drinks an der gruseligen Cocktailbar warten auf ihre Gäste. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 18 Jahren bei einem Dresscode: Halloween Kostüm.

Halloweenparty

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Do, 31.10., 21 Uhr: Die Liveband Lucille (Bild) wird den gruseligen Gestalten bei der ersten Halloweenparty im Kulturzentrum Klosterhof einheizen, während DJ Taste in den Pausen für Stimmung sorgt. Tickets im Vorverkauf unter www.mas-musik.de info@mas-musik.de.

Allgäu Power – Nacht in Tracht

Niedereschach, Eschachhalle, Do, 31.10., 20.30 Uhr: Der Fußballclub Kappel lädt zur „Nacht in Tracht“ als Halloween-Party und haben dazu die Showband „AllgäuPower“ (Bild) zu Gast. Kartenvorverkauf unter anderen in der Mailänderstube Kappel, Sport-Weiß Obereschach oder vorverkauf@fc-kappel.de.

Oesch‘s die Dritten

Schonach, Haus des Gastes, Sa, 2.11., 20 Uhr: Seit 1997 sorgen Oesch‘s die Dritten (Bild) mit rund 1500 Live-Auftritten in über 13 Nationen für Volksmusik mit Herz. Karten im Vorverkauf ab 28 Euro unter Telefon 07722/964810 oder Telefon 07723/2288, E-mail: cafe-tannenhof@t-online.de.