von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es sieben Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Das Sams – Eine Woche voller Samstage

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Mi, 30.1., 16 Uhr: Das Regionentheater präsentiert das neue Stück für die ganze Familie nach dem Kinderbuchklassiker von Paul Maar. Das Sams ist ein quirliges, respektloses, aber sehr liebenswertes Wesen. Eines Tages wählt es sich den ängstlichen, biederen Herrn Taschenbier zum Papa und krempelt sein Leben völlig um. Das Sams kann aber auch Wünsche erfüllen und vor allem Mutmachen. Eine zärtliche, lustige Freundschaft entsteht zwischen den beiden. Karten kosten sieben Euro, ermäßigt fünf Euro.

Kabarett mit Michl Müller

Donaueschingen, Donauhallen, Mi, 30.1., 20 Uhr: Scharfsinnig nimmt Michl Aktuelles aus Politik oder Gesellschaft aufs Korn, dabei ist der Humor des fränkischen Kabarettisten gewohnt lebensnah und authentisch. Der selbsternannte "Dreggsagg" aus Bad Kissingen nimmt das Publikum mit auf seine Reise durch den alltäglichen Wahnsinn.

Wertesysteme in Konflikt

Villingen, Pfarrzentrum Heilig Kreuz, Do, 31.1., 19.30 Uhr: Beim Vortragsabend mit Gottfried Spangenberg soll die Frage beantwortet werden, ob ein gutes Zusammenleben in der Zivilgesellschaft möglich ist und wo die Chancen und Grenzen der Toleranz liegen. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Und die Uhr die Zeiten nennt!

Schwenningen, Uhrenindustriemuseum, Do, 31.1., 19 Uhr: Der Vortrag befasst sich mit dem Weg des armen Dorfes Schwenningen zur sich selbst so nennenden "größten Uhrenstadt der Welt". Dieser Weg war herb und mit Rückschlägen gepflastert. Erwachsene fünf Euro, ermäßigt drei Euro, Kinder bis 6 Jahre frei.

Peru Rundreise

Brigachtal, Katholisches Pfarrzentrum, Do, 31.1., 19.30 Uhr: Seit mehr als 30 Jahren sind die Pfarrgemeinden Brigachtal und St. Vincente de Paul in Lima partnerschaftlich miteinander verbunden. Walter Müller berichtet von den Erlebnissen seiner mehrwöchigen Rundreise im Jahr 2018 durch den schönen Andenstaat.

Fastnacht, Fasching und Karneval in Europa

Villingen, Theater am Ring, Do, 31.1., 19 Uhr: Prof. Dr. Werner Mezger Fastnacht, Fasching und Karneval sind keineswegs nur regionale Brauchtumsereignisse, die sich auf den süddeutschen, schweizerischen, österreichischen und rheinischen Raum beschränken. Sie werden in ganz Europa gefeiert.

Satirischer Jahresrückblick

Schwenningen, Café Häring, Fr, 1.2., 20 Uhr: Der Rückblick steht unter dem Motto: "Dumme, Dümmer, am Dümmsten" So werden alle kommunalpolitischen Themen, die die beiden Protagonisten "uffgregt" haben, wieder pointiert durch den Kakau gezogen. Vorverkauf 17 Euro, Abendkasse 19 Euro.