Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Innenhof-Festival: Sedaa

Bild: Jo Titze

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Mi, 28.8., 20 Uhr: Die in ihrer mongolischen Heimat ausgebildeten Meistersänger Nasaa Nasanjargal, Naraa Naranbaatar und der virtuose Hackbrettspieler Ganzorig Davaakhuu entführen gemeinsam mit dem iranischen Multiinstrumentalisten Omid Bahadori in eine exotische Welt zwischen Orient und mongolischer Steppe. Die Grundlage ihrer modernen Kompositionen bilden Naturklänge mit traditionellen Instrumenten und durch die Anwendung uralter Gesangstechniken nomadischer Vorfahren, bei denen mehrere Töne zugleich erklingen.

Turmblasen des Villinger Posaunenchors

Bild: Posaunenchor

Villingen, Funkturm Hubenloch, Mi, 28.8., 19.05 Uhr: Unter der Leitung von Philipp Eschbach spielen heute wieder die Bläserinnen und Bläser der evangelischen Kirchengemeinde Villingen, die nicht in den Urlaub gefahren sind, auf den Funkturm am Hubenloch Choräle und Lieder. Ein letzter Termin findet am 4. September statt. Bei Unwetter fällt die Veranstaltung aus.

Bauerngartenroute

Bild: Rita Bolkart

Schonach, Hummelhof, Mi, 28.8., 14 Uhr: Im Rahmen der Bauerngartenroute können die Bauerngärten von Petra Hettich auf dem Sigmundenhof, Grub 3 und Manuela Hummel mit dem Hummelhof, Holz 1 bis 17 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt beträgt drei Euro. Die Gärtnerinnen freuen sich auf Führungen und Gespräche bei Kaffee und Kuchen sowie Erfrischungsgetränken

Tennenbronner Summerland

Bild: Werner Müller

Tennenbronn, Remsbachhof, Mi, 28.8., 18 Uhr: Der letzte Tennenbronner Summerland-Mittwoch für dieses Jahr startet wieder mit Kasperle, Bello und Seppel samt Zauberer Pfiffikus von der Villinger Puppenbühne mit dem vielseitigen Dieter Sirringhaus (Bild), bevor Polka Seven auf die Bühne tritt.

Gala-Oper – Operette – Musical

Bild: Konrad Debski

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 29.8., 19.30 Uhr: Auf dem Klavier begleitet Dr. Simon Musiol die beiden erfahrenen Opernsänger Maria Penz und Konrad Debski. Unter dem Titel „Die schönsten Melodien der Welt“ geben sie neapolitanische Lieder sowie Musical– und Filmmelodien zum besten. Der Eintritt kostet acht Euro.

Bild: Nils Lucas

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Do, 29.8., 20 Uhr: Die beiden jungen und talentierten Songschreiberinnen Nora Steiner und Madlaina Pollina (Bild) sind für ihren Indie-Pop bekannt und geschätzt. Sie präsentieren ihr erstes Album Cheers, das Emotionen durch Mehrsprachigkeit und bestimmten Sounds unterstreicht.

Tennenbronner Metalacker

Bild: Sprich, Roland

Tennenbronn, Trombachhöhe, Fr/Sa, 30./31.8., 18/15.30 Uhr: Headbangen, bis die Haare fliegen heißt es ab Freitag zum achten Mal beim Metalacker. Insgesamt werden an beiden Festivaltagen zwölf Metalbands auftreten. Top Act in diesem Jahr ist am Freitagabend die Power-Metal-Formation Gloryhammer aus England.

Food Days Bad Dürrheim

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Parkplatz Stadtmitte, Fr/Sa/So, 30./31.8./1.9., 17/12/11 Uhr: Zum ersten Mal kommen die „Food Days“ nach Bad Dürrheim. Neben der kulinarischen Weltreise fährt eines der größten Streetfood Events Deutschlands mit Live-Musik und großer Open Air Bühne bei freiem Eintritt in Bad Dürrheim auf.