Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region. Heute wieder mit Gewinnchance.

Tennenbronner Zinken

Bild: Heimathaus

Tennenbronn, Kath. Pfarrsaal, Mi, 27.11., 19.30 Uhr: Nachdem der Schachenbronn und Schwarzenbach im Mittelpunkt des letzten Vortrags standen, wird nun der Ramstein mit Purpen, Purpenhalde und Reute betrachtet. Die Referenten Dieter Moosmann und Alfred Kunz werden eine Menge Eigentümlichkeiten Höfeegeschichte des Zinkens bereit halten.

Skulpturen Plastiken Zeichnungen

Bild: Veranstalter

Hinterzarten, Schwarzwälder Skimuseum Hugenhof, Mi, 27.11., 14 Uhr: Nach der Vernissage am vergangenen Sonntag ist nun die Ausstellung mit Skulpturen, Plastiken und Zeichnungen von Bildhauer Wolfgang Kleiser aus Hammereisenbach und Holzbildhauer Josef Rombach aus Gütenbach geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene fünf Euro, Jugendliche zahlen einen Euro.

Die Geschichte des Brexits

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Hochschule, Do, 28.11., 20 Uhr: Dr. Andrew Mycock (Bild) hält einen Vortrag, der in Englisch gehalten wird. Er beleuchtet die Wurzeln des Brexits in der kolonialen Vergangenheit des Vereinigten Königreichs und zeigt auf, wie der britische Staat Mitglied der Europäischen Union wurde. Der Eintritt ist frei.

Theaterstück: Juller

Bild: Tom Schulze

Villingen, Theater am Ring, Do, 28.11., 19.30 Uhr: Julius Hirsch, genannt „Juller“, ist einer der Helden der frühen Fußballjahre in Deutschland. Solange, bis die Nationalsozialisten die Macht ergreifen und sich seine Spur im Konzentrationslager in Auschwitz verliert. Stückeinführung um 19 Uhr im kleinen Saal.

Buchvorstellung: „Der Händler“ – Peter Renz

Bild: Veranstalter

Schramberg, Bärensaal, Do, 28.11., 19 Uhr: Der renommierte Schramberger Orientteppich-Experte, Kaufmann und Publizist Peter Renz zieht Bilanz aus über 75 Lebensjahren. Auf mehr als 240 Seiten erzählt der Sachverständige Peter Renz selbstironisch und faktenreich von den Knotenpunkten seines Lebens.

Musical: „Die drei ??? – Kids – Musikdiebe“

Bild: Stephanie Wetzig

Königsfeld, Kirchensaal der Brüdergemeine, Fr/Sa, 29./30.11., 18.30/16.30 Uhr: Zum Altschülertreffen der Zinzendorfschulen präsentiert der Unterstufenchor ein Musical von Peter Schindler (Musik) und Boris Pfeiffer (Text). Die Stars der beliebten Kinderbuchreihe ermitteln diesmal in der Musikbranche.

Comedian Hennes Bender: Ich hab nur zwei Hände

Bild: Menazoo

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Fr, 29.11., 20 Uhr: Mit seinem brandneuen Programm, mit dem er im September Premiere feierte, ist Comedian Hennes Bender (Bild) in der Bergstadt zu Gast. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro bei Natur- und Feinkost Hoppe in St. Georgen oder per Email: info@puthe.de.

Karten zu gewinnen

Bild: Petra Rolinec

Donaueschingen, Donauhallen, Sa14.12., 20 Uhr: Der SÜDKURIER verlost für die Vorstellung von Dodokay mit seinem Programm „Genau mein Ding“ drei mal zwei Eintrittskarten. Wer diese gewinnen möchte, ruft bitte bis Freitag, 29. November, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050082 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort: „Dodokay“ an. Gleich nach seinem erfolgreichen Programm „Die Welt auf Schwäbisch“ tourt Dominik „Dodokay“ Kuhn (Bild) mit seinem zwischenzeitlich dritten Bühnenprogramm.